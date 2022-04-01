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Kripto Piyasası ZIL’i Konuşuyor: Ziliqa’nın Fiyat Yükselişleri Devam Eder mi?

Ziliqa (ZIL)'in boğa koşusu devam ediyor ve kripto piyasasını şaşırtıyor. Analistler, bu yükselişlerin devam edip etmeyeceğini yorumluyor.
15:34
1 Nisan 2022
Ayşe Kılıçarslan Yazar: Ayşe Kılıçarslan

Ziliqa (ZIL), son üç gündür akıllara durgunluk veren boğa koşusu ile kripto piyasasının odağı oluyor. 2018’de piyasaya sürülen ZIL, son yedi günde yaklaşık %360 artış yaşadı ve uzmanlar bu yükseliş trendinin devam ettiğini de belirtiyor.

ZIL’in Fiyat Performansı

Bu %360’lık yükselişiyle çoğu yatırımcı, ZIL’in yeni bir ATH’ye ulaştığını düşünüyor. Ancak geçmiş verilere bakıldığında ZIL, Mayıs 2021’deki gördüğü fiyat seviyelerinde işlem görüyor. Ayrıca ZIL, daha önce ulaştığı tüm zamanların en yüksek seviyesi yani ATH’sinin %20 kadar altında seyrediyor. Bu yazı yazılırken ise ZIL, son 24 saatteki %3’ün üzerindeki artışıyla 0,1988 dolardan işlem görüyor.

Her ne kadar bu artışlarla ZIL, rekor kırarak yeni bir ATH’ye ulaşmasa da işlem hacmi açısından yeni zirvelere ulaştığı görülüyor. Bir kripto izleme merkezi olan TradingView’den alınan bilgilere göre ZIL’in işlem hacmi 7 milyar ZIL’e kadar ulaştı. Ayrıca ZIL’in günlük ortalama işlem miktarının da 100 milyon ZIL kadar olduğu da görülüyor.

Yükselişler Devam Eder mi?

Kripto piyasasında temel bir trend değişikliği genellikle yatırımcıları çekiyor ve bununla beraber güçlü bir fiyat artışı da tetikleniyor. Bu tetiklemeler ile ilgili kripto, orta veya kısa vadeli yükseliş trendlerine girebiliyor. Ancak analistler, Ziliqa’nın durumunda trendin başlangıcında hiçbir geri çekilme, düzeltme ve konsolide olma görülmediğini de belirtiyor. Dolayısıyla uzmanlar, bu hızlı çıkış sonrası ZIL’in ters yönlü ivmesinin de aynı hızda olabileceğini belirtiyor.

Aynı şekilde Shiba Inu (SHIB) de, Kasım 2021’de %1.000’e yakın fiyat artışı ile ralliye girmişti. Bu popüler meme token, 25 günlük süre içerisinde değerini büyük ölçüde artırmıştı ve ATH’yi görmüştü. Ancak bu ATH sonrası SHIB, kazançlarının yarısından fazlasını kaybederek bir düşüş trendi de göstermişti.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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