Celsius Token'ın (CEL) fiyatı Ağustos ayının başından bu yana yüzde 90,30 artmış olsa da balinalar tartışmalı altcoin'e ilgi göstermeye devam ediyor.

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İflas başvurusunda bulunan kripto kredi şirketi Celsius Network, geçmişte büyük sorunlarla karşılaşmış olsa da şirketin kendi kripto parası Celsius Token’ın (CEL) fiyatı Ağustos ayının başından bu yana yüzde 90,30 arttı. Fiyattaki bu ciddi yükselişe rağmen balinaların altcoin’e olan ilgisinin azalmadığı görülüyor.

Altcoin’e Balina Akını

Celsius Token‘ın (CEL) fiyatı, 8 Ağustos’ta toparlanmaya başladı ve fiyat 4,14 dolarlık direnç çizgisini test edene kadar böyle devam etti. Ardından token, piyasadaki genel düşüş trendine yanıt vermeye başladı ve 2,15 dolarlık destek çizgisi civarında kalıcılık buldu. Fiyat yeniden olumlu bir seyir izleyebilir ve bunun nedenlerinden biri balinalardan gelen ilginin artarak devam ediyor olması olabilir.

Balina takipçi platformu WhaleStats’ın veriler göre CEL, son 24 saatte en büyük 500 Ethereum balinası arasında ticaret hacmi açısından ilk on listesine girdi. Balinalar CEL ile ilgilenmeye devam edecek olursa, bu uzun vadede CEL yatırımcıları için iyi haber olabilir. Artan balina ilgisi, Celsius Token‘ın lehine olan tek şey değil çünkü altcoin’in piyasa değeri de önemli ölçüde arttı. Artan piyasa değeri ve hacimdeki sert yükseliş gelecekte token için olumlu görünüme dair işaretler olabilir.

Yatırımcılar için bir başka ilgi çekici nokta ise token’ın Sharpe Rate’indeki ani artış olabilir. Hatırlatmak gerekirse, daha yüksek Sharpe Rate’e sahip bir token emsallerine göre daha üstün olarak kabul edilir.

Her Şeye Rağmen Dikkatli Olunmalı

Her ne kadar metrikler token’ın lehine görünüyor olsa da Celsius tarafında da bazı ilginç gelişmeler söz konusu. Bu, haberler token’ın fiyatı ve şirketin kendisi için net bir pozitiflik sağlayabilir.

Kripto kredi devi, Bitcoin madencilik cihazlarına 40 milyon dolar yatırım yaptı ve şirketin finans şefi Chris Ferarro, şirketin Ocak ayına kadar kârlılık sağlayacağına inanıyor. Celsius’un iflas başvurusuna bakan hakim, kripto kredi şirketine yeni çıkardığı BTC’leri satma izni verdi. Bu süreç kârlı olacak olursa iflas başvurusu yapan Celsius şirketi yeniden ayağa kalkabilir ve CEL token’ın fiyat da aynı şekilde ayağa kalkarak yükselebilir.

Celsius’a madencilik yoluyla çıkardığı yeni BTC’leri satma izni verilmiş olmasına rağmen, hareketin token üzerinde olumlu bir etkisi olup olmayacağı henüz net değil. Ek olarak, token’a olan balina ilgisindeki artış yatırımcıları ve trader’ları rug pull’a karşı savunmasız hale da getiriyor. Sonuç olarak, yatırımcılar ve trader’lar CEL’e yatırım yapmadan önce risk değerlendirmesi yaparak hareket etmeli.