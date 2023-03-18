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Yüzde 80 Artış! Bu Altcoin Rekora Koşuyor! Yükselişin Sebebi Ne?

Kripto para piyasalarında yaşanan hareketliliğin ardından bu altcoin rekora koşuyor! Kripto paradaki yükselişin nedeni ne?
21:07
18 Mart 2023
Mehmet Çağrı Tunç Yazar: Mehmet Çağrı Tunç
Okuma Süresi: 2 Dakika

Piyasaların amiral gemisi olan Bitcoin’i (BTC) merkezi olmayan finans (DeFi) dünyasına daha fazla çekmeye amaçlayan bir altcoin projesi, kripto para piyasaları toparlanırken bu hafta içerisinde yaklaşık %80 oranında değer kazandı.

RIF’de Yüzde 78’lik Ralli!

RSK Infrastructure Framework (RIF), %78’lik bir fiyat artışını temsil eden bir hafta önceki yaklaşık 0,106 dolar seviyesinden yazı kaleme alındığında 0,189 dolar civarında işlem görüyor. Piyasa değerine göre 204. Sırada yer alan kripto para birimi da yalnızca son 24 saat içerisinde %25 oranında arttı.

Cebelitarık merkezli IOVlabs tarafından 2019 yılında başlatılan kripto para projesi, BTC’nin üzerine bir Layer-3 protokolü inşa etti. RSK Altyapı Çerçevesi, Bitcoin’in faydasını genişletmek ve geliştiricilerin ve insanların BTC’yi, DeFi uygulamalarında kullanmasını kolaylaştıran bir ağ geçidi sunmak için piyasaya sürülmüştü.

RIF’nin Artış Nedeni!

Bununla birlikte platform lider kripto para birimi olan Bitcoin’in güvenliğini Ethereum’un (ETH) akıllı sözleşme yetenekleriyle birleştirmeyi amaçlayan bir blok zinciri olan Rootstock üzerine inşa edilmişti. RIF’in gösterdiği fiyat performansı, Bitcoin için güçlü bir haftanın ardından gerçekleşti.

Öte yandan piyasa değerine göre ilk sırada yer alan Bitcoin, Amerika Birleşik Devletleri’nin bankacılık sektörünün istikrarına ilişkin dönen makroekonomik endişelerin sonrasında geçtiğimiz Cuma günü içerisinde uzun süredir görülmeyen 27.000 dolar seviyesine yukarı yönlü kırdı. Bitcoin %36’dan fazla arttı. RIF ayrıca Şubat ayı sonlarında bir zincirler arası köprü olan RIF Flyover protokolünü başlattı . Protokol, Bitcoin kullanıcılarının Rootstock ekosistemine girmesi ve bunun tersi için merkezi olmayan bir yol sağlar.

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