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Yüzde 40 Yükselmesinin Ardından Adeta Freni Patlayan Altcoin’de Son Durum

Popüler köpek temalı kripto para Shiba Inu'nun (SHIB) son fiyat yükselişiyle elde ettiği kazanımlar silinip gitti, ancak varlık hala yükseliş trendinde.
15:00
22 Ağustos 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

En büyük ikinci köpek temalı kripto para olan Shiba Inu (SHIB), 16 Ağustos’tan bu yana 14 Ağustos’ta kaydettiği yüzde 40’lık fiyat yükselişin ardından değerinin yüzde 30’unu kaybettiği bölgede hareketine devam ediyor. Esasen yükselişin ardından elde edilen kazanımlar hemen hemen sıfırlanmış durumda ancak bu altcoin’deki yükselişin sona erdiği anlamına gelmiyor.

Shiba Inu’nun Teknik Görünümü

Ne yazık ki Shiba Inu yatırımcıları için altcoin’in fiyatı ralliden önce görülen seviyelere geri döndüğü için uzun zamandır beklenen gerçek bir toparlanma bir türlü kaydedilmiş değil. Popüler altcoin’in fiyatındaki düşüşle ilgili net olan tek şey ise kısa süreli short squeeze’ın yardımıyla gelen yükselişin ardından düşüşün diğer birçok kripto paraya kıyasla çok sert olmaması.

Shiba Inu, fiyatındaki düşüşe rağmen 26 Haziran’dan bu yana yükseliş trendinde hareket ediyor. Fiyattaki yüzde 30’luk düşüş token’ı doğrudan 50 günlük hareketli ortalamanının yerel desteğine geri dönmesine neden oldu. Fiyat grafiğindeki teknik detaylara ek olarak, varlığın fiyat hareketine Haziran ortasında oluşan yükselen trend çizgisi desteği rehberlik etmeye devam ediyor. SHIB işlem hacmi da toparlanma rallisinin sona erdiğini ve varlığın büyük olasılıkla fiyat yükselişinden önce görülen yükselen trendini koruyacağını gösteriyor.

Düşüşün Neden Olduğu Soru İşaretleri

Bireysel SHIB yatırımcılarının yüzdesinin geçen yıl kaydedilen seviyelere yakın olmamasından dolayı altcoin’deki alım ve satım gücünün ana unsuru olarak Shiba Inu balinaların öne çıkıyor. Shiba Inu balinalarının kış aylarındaki yüksek aktivitesi göz önüne alındığında dolaşımdaki SHIB arzının büyük bir bölümünün onlar tarafından kontrol edildiğini söylemek yanlış olmayacaktır.

Ne yazık ki, şu an için önünde güçlü bir direnç bulunmamasına rağmen kripto para piyasalarındaki en likit olmayan varlığın fiyatındaki yükselişi desteklemek yerine yükselişin yavaşlamasının sağlanmış olmasının nedeni belirsiz.

Shiba Inu, yazım sırasında 24 saatte kaydettiği yüzde 0,92 düşüşle 0,000001311 dolardan alınıp satılıyor. Altcoin’in fiyatın 7 gün yüzde 16,48 düşerken, 30 günde yüzde 12,01 yükseldi.

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