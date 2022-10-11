Yüzde 40'lık yükseliş potansiyeli ile gözler bu altcoin'e çevrilmiş durumda. Son fiyat hareketi böyle bir yükseliş gelebileceğine işaret ediyor.

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Shiba Inu‘da (SHIB) uzun zamandır dip görevi gören ve fiyatın temas etmesinin ardından yeniden yükselişe geçtiği 0,00001 dolar desteği fiyatta olası bir dönüşe işaret ediyor olabilir. Bununla birlikte, düşen kanal formasyonunun düşen trend çizgisi, son iki aydır altcoin’deki yükselişi sınırlandırmış durumda. Bu nedenle potansiyel bir geri dönüş, genel trend çizgisini geçmek ve devam eden düşüşü sürdürme mücadelesine dönüşebilir. Peki ya Shiba Inu fiyatı bu direnci kırıp geçecek olursa?

Yüzde 40 Yükseliş Senaryosu

Shiba Inu fiyatında son iki aydır görülen istikrarlı düşüş, düşen bir paralel kanal formasyonun ortaya çıkmasına neden oldu. Bununla birlikte, fiyatlar formasyonun tepe ve dip noktasını birçok kez yeniden test etti ve bu da trader’ların teknik seviyelere son derece büyük saygı duyduğunu gösteriyor. Bu formasyon düşüş trendine neden olsa da fiyatın direnç görevi gören düşen trend çizgisini geçmesi durumunda teknik görünüm güçlü bir rallinin tetiklenmesine neden olabilir. Kripto para piyasalarındaki son satışların ortasında SHIB’in 0,000017 dolar seviyesindeki direnç trend çizgisinden aşağı döndü ve yüzde 15,3 düşüşle 0,00001 dolardaki psikolojik desteğe ulaştı.

Shiba Inu fiyatı, bugün erken saatlerde yukarıda belirtilen desteği kırmak için yüzde 4 düştü ancak bu seviyeyi agresif bir şekilde savunan alıcıların desteği ile fiyat uzun bir fitil ile yukarı yönde sekti. SHIB’in düşen trend çizgisini kırıp geçmesi durumunda fiyatının güncel fiyatlarla yüzde 40’a yakın yükselişle 0,00001399 dolara ulaşması beklenebilir. Öte yandan 0,00001 dolardaki destek seviyesinin aşağı yönde kırılması durumu fiyattaki düzeltmenin hızlanarak devam etmesine ve kademeli olarak Haziran ayındaki dip desteği olan 0,0000074 doların gelmesiyle sonuçlanabilir.

Teknik Göstergeler SHIB için Ne Söylüyor?

Öte yandan günlük SHIB grafiğindeki aşağı eğimli 20, 50, 100 ve 200 günlük EMA’lar (basit hareketli ortalamalar) aktif bir düşüş trendine işaret ediyor. Dahası, bu EMA’lar yükselen fiyat karşısında önemli bir direnç seviyeleri konumunda. Günlük Göreceli Güç Endeksi‘nin (RSI) eğilimi, alım satımlarda agresif satışa işaret eden düşüş bölgesinin derinliklerinde hareket ediyor.

Özetle Shiba Inu fiyatı için direnç seviyeleri sırasıyla 0,00001225 dolar ve 0,000014 dolarda. Destek seviyeleri ise sırasıyla 0,00001 dolar ve 0,000009 dolarda. Trader’lar hem aşağı hem de yukarı yönlü fiyat hareketlerinde bu seviyeleri dikkatle takip etmeli.