Bu altcoin kısa vadede yatırımcısına ciddi manada para kazandırdı. Bugün de çift haneli yükseliş yapan bu altcoin daha fazla yükselir mi?

Kripto para piyasaları her dönem yatırımcılara yüzlerce kat kazanç fırsatı sunuyor. Son bir ayda bunlarda birine şahit olduk. Solana’nın STEPN’i, GMT fiyatının bir ay içinde %34.000 hızla artmasıyla rekor seviyeye ulaştı. Peki GMT yükselişini daha ne kadar devam ettirecek? Son fiyat hareketinin detayları ve daha fazlasını ele alıyoruz.

STEPN (GMT)

Solana (SOL) blockchainini kullanan move-to-earn tokeni STEPN (GMT), Mart ayında piyasaya çıkışından bu yana inanılmaz bir yükseliş kaydetti. GMT’nin fiyatı 9 Mart’ta 0,01 dolardan 19 Nisan’da 3,45 dolara rekor seviyeye yükseldi. Sadece 41 günde %34.000’lik bir yukarı yönlü hareket yatırımcıların bu tokene daha fazla ilgi göstermesine sebep oldu.

Devasa yükseliş trendi, öncelikle kullanıcıları aktif kaldıkları için tokenlerle ödüllendiren merkezi olmayan finans (DeFi) projelerini çevreleyen hype nedeniyle ortaya çıktı. Örneğin, CoinGecko verilerine göre GMT ve Genopets (GENE) ve dotmoovs (MOOV) dahil en iyi rakiplerinin fiyatları 24 saatlik zaman diliminde büyük bir patlama yaşadı.

STEPN (GMT) Geleceği Var Mı?

Yine de STEPN, 2 milyar doları bulan piyasa değeriyle en değerli move-to-earn projesi olmaya devam etti.

GMT‘nin fiyat artışının arkasındaki önemli bir ipucu, STEPN’in son kazanç raporundan geliyor. Resmi verilere göre proje, 2022’nin ilk çeyreğinde “telif hakkı ücretlerinden” ve “NFT Sneakers”ın satışından 26,81 milyon doların üzerinde kar elde etti. Ayrıntılı olarak, NFT Sneakers satın almak, kullanıcıların STEPN tutmasını sağlar. Bu da Green Satoshi Token (GST) olarak adlandırılan oyun içi tokenini kazanmalarını sağlar. Daha sonra, yatırımcılar GST ödüllerini SOL veya USD Coin (USDC) ile değiştirebilirler.

STEPN, kârını ilk önce ikincil piyasalardan (borsalar, otc platformlar, vb.) GMT’yi, yani yönetişim tokenini geri almak için kullanır ve ardından bunları zincirde yakarak toplam 600 milyon GMT’den etkin bir şekilde dolaşımdan çıkarır.

GMT için dört saatlik grafikte RSI aşırı alım bölgesine ulaştı. Teknik olarak GMT/USD, geçici destek olarak önceki rekor seviyesi olan 3,14 doları test edildi. Seviyenin altındaki bir hareket, paritenin 50 günlük üstel hareketli ortalamasına (50 günlük EMA; kırmızı dalga) 2,52 dolara doğru düşme potansiyelini artırıyor, fakat GMT yazı hazırlandığı sırada %25 artışla 3,73 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Fiyat için kısa vadede 4 doların desteğe dönüşmesi daha büyük bir hareketi peşinden getirebilir. Olası geri çekilmede 3,14 doların yakından izlenmesi faydalı olacaktır.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.