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Yüzde 25’ten Fazla Yükseldi! Ama Bu Altcoinden Kaçın!

LUNA olayında yaşanan şeyin neredeyse aynısı tekrar oluyor. Aynı hatayı ikinci kez yapmayın.
22:50
22 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para yatırımcıları spekülatif varlıklara ilgi göstermeye devam ediyor. Bu son derece riskli ve az sayıda yatırımcı kazanç elde ediyor. İflas eden ve yatırımcılarını dolandırdığı ortaya çıkan FTX borsasının yerel tokeni FTT, birkaç dakika önce SBF’nin kefaletle “geçici” olarak serbest kalacağı haberinin ardından %25’in üzerinde arttı.

FTT Token Neden Yükseliyor?

SBF’nin yargılama sürecinde ailesinin yanında kalacağının netleşmesiyle birlikte FTT Token 1,15 dolara kadar yükseldi. Yazı hazırlandığı sırada ise %27 artışla 1,11 dolardan alıcı buluyor. Fakat bu hiç mantıklı bir hareket değil. FTX borsasının ve Alameda’nın faaliyetlerine geri dönme ihtimali bulunmadığı gibi FTT Tokenin bundan sonraki süreçte ürettiği herhangi bir fayda da bulunmayacak. Yani yatırımcılar spekülatif biçimde hiçbir işe yaramayan bir altcoini sadece dolandırıcı olduğunu itiraf eden kurucusunun “geçici” olarak serbest kalmasıyla satın alıyor. Bu motivasyonu anlamak güç.

ATH seviyesinden büyük ölçüde düşen FTT Tokenin yazı hazırlandığı sırada 363 milyon dolarlık bir piyasa değeri bulunuyor. Ancak FTX borsasının sadece borsa müşterilerine 8 milyar dolara yakın borcu var. Alameda ve FTX’in toplam borcu ise çok daha fazla. Birçok kurumsal şirketin her biri bu iflasta yüz milyonlarca dolar kaybetti. Yani FTT Tokenin elinde sonunda sıfıra gitmesi gerekiyor.

İkinci LUNA Olmasın

Özellikle Türk yatırımcıların LUNA çöküşü sırasında önemli miktarda kayıp yaşadığı biliniyor. Bugün biri size 1 dolardan LUNC satmak isterse muhtemelen ona güleceksiniz ancak birkaç ay önce “düşüşü satın alıyorum” diyen ve dipten alım yaptığını düşünen birçok yatırımcı 1 dolar seviyesinden LUNA satın almıştı. Peki ya bugün? Yatırımcılar gerçekten LUNA faciasından dersini aldı mı? Kesinlikle hayır, halen 1 doların üzerinde bir FTT Token fiyatı var ve talep görmeye devam ediyor.

Yatırımcılar ne motivasyonla olursa olsun FTT Token alarak potansiyel kayıpları da göze almış oluyor. Önümüzdeki haftalarda 0,0001 dolarlık FTT Token fiyatının 0,001 dolara yükselmesini beklemek istemiyorsanız bu riskin farkına varmalısınız.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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