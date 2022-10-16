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Yüzde 20 Düşüşe Hazırlanıyor! Popüler Altcoin Üzebilir!

En büyük DeFi altcoinlerinden biri ve yatırımcısına büyük kazançlar getirdi. Ancak kısa vadede üzebilir.
10:56
16 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bitcoin (BTC) fiyatı 19.000 doların üzerinde ancak daha ileri gidemiyor. Bu durum altcoinleri olumsuz etkiledi. Özellikle enflasyon verisinden önce Bitcoin piyasa hakimiyetinde artış yaşandı, bu veri altcoinlerden çıkışları gösteriyor. Yüksek gelen enflasyon verisi sonrası Bitcoin yükselemediği için altcoinler daha derin kayıplarla karşılaşabilir. Peki kısa vadeli beklentiler neler?

AAVE (AAVE)

Tam 17 gün sonra Fed’in Kasım ayı toplantısında faiz kararı açıklanacak. Fed üyelerinin geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamalar ve FOMC tutanaklarının detayları bize kripto paraların daha da düşeceğini söylüyor. Bu yazının yazıldığı sırada Aave’nin piyasa değeri 1 milyar dolardı. Borç verme platformu, 3,7 milyar dolarlık TVL ile DeFi sektörünün en büyükleri arasındaydı. Geçtiğimiz hafta token’ın sosyal aktivitesinde artış görüldü, ancak fiyat aynı dönemde yükseliş eğilimi göstermedi.

AAVE boğaları Eylül ayında, 96 dolarlık dirençle mücadele etti. Ekim ayında ise hedef 80 dolara düşmüştü. AAVE’nin aşağıya doğru kademeli seyrinde genel piyasa şartlarının da etkisi vardı. Alıcılar şimdilik 66 dolardaki sıçramaya rağmen tükendi ve 75 dolardaki ret grafiklerdeki zayıflığa işaret ediyor.

AAVE Fiyat Tahmini

Eylül ayı ortasından bu yana 72 dolarlık destek bölgesini koruyan altcoin 81 dolar seviyesine ulaşamadığı için artık zayıflık belirtileri gösteriyor. Daha geniş zaman diliminde satıcıların baskınlığı dikkat çekiyor. Göreceli Güç Endeksi (RSI), bir miktar düşüş momentumu göstermek için nötr 50’nin altında durdu. OBV ise yatay seyrediyor.

İlerleyen saatlerde 74 doların yeniden test edilmesi muhtemelen başka bir düşüşü tetikleyecektir. Yatırımcılar kısa vadede 66,3 ve 61,5 dolar desteklerine kadar düşüş görebilir. Kötü senaryonun geçersiz hale gelmesi için 76 dolar üzerinde mum kapanışlarına ihtiyaç var.

Düşüş trendine rağmen geliştirme faaliyetleri artsa da direnç reddinin getirdiği zayıflık şimdilik can sıkıcı.

Uzun vadeli yatırımcılar, fiyatlardaki düşüş trendine rağmen geliştirme faaliyetlerinde bir düşüş yaşanmamasından cesaret alabilir. Şaşırtıcı bir faktör de güçlü düşüş trendine rağmen borsalardaki AAVE arzının azalmasıydı. Düz OBV ile birlikte ele alındığında, bu ölçüm daha büyük piyasa katılımcıları tarafından token biriktirildiğine işaret olabilir.

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