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  •   Yüzde 132 Artış ve Yakımlar! Terra Classic Cephesinde Son Gelişmeler!

Yüzde 132 Artış ve Yakımlar! Terra Classic Cephesinde Son Gelişmeler!

LUNC Coin'in geleceği var mı? Bugüne kadar toplam ne kadar LUNC Coin yakıldı?
16:30
26 Ekim 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Türk kripto para yatırımcılarının en fazla ilgi gösterdiği altcoinlerden biri uzun süredir LUNC ve ilgi artıyor. Yatırımcı ve traderlar kısa vadede daha fazla kazanç umduğu için LUNC tokeni alıp satıyor. Türkiye merkezli kripto para borsalarının toplam hacmini de 21milyon.com üzerinden incelediğimizde LUNC paritelerinin zirvede olduğunu görüyoruz.

LUNC Coin Yakım

Terra Classic topluluğu şimdiye kadar yaklaşık 25 milyar Terra Classic (LUNC) tokenı yaktı. Pazartesi günü Binance, 1,34 milyarın üzerinde LUNC tokenı yakarak toplam yakılan LUNC miktarını 12,5 milyara taşıdı. Sadece Binance tarafından milyarlarca LUNC yakılmış oldu. Bu arada, Terra Classic fiyatı da daha geniş kripto pazarındaki toparlanmanın ortasında yükseldi. Yazı hazırlandığı sırada LUNC işlem hacmi %132 artışla 268 milyon dolarda bulunuyor.

LUNC Coin piyasa değeri ise 1,624 milyar dolara ulaştı ve Terra Classic en büyük 35’inci kripto para konumunda bulunuyor. Kripto paraların kümülatif değeri ise uzun bir aranın ardından yeniden 1 trilyon dolar eşiğine geldi. Bitcoin 20.500 dolar üzerinde kalıcı olabilirse yatırımcılar özellikle altcoinlerde ciddi kazanç fırsatları görebilir.

LUNC Coin Geleceği

Terra Rebels, Unity3D ve Terra Classic (LUNC) kullanarak oyun içi ekonomiler oluşturma konusunda iki bölümden oluşan bir eğitim hazırladı. Pazartesi günü Binance haftalık planlı yakımıyla 1,34 milyar adet tokeni dolaşımdan çıkardı. Yazı hazırlandığı sırada LUNC dolaşım arzı halen 6,589 trilyon adettir. TerraUSD ile LUNA ölüm sarmalına girdiğinde LUNA arzı trilyonları aştı ve bunun yeniden 10 milyarlı seviyelere inmesi pek mümkün görünmüyor. Üstelik LUNC fiyatındaki artışın sebebi Terra Classic etrafından hype sebebiyle. Dogecoin, SHIB ve diğer meme tokenlere benzer şekilde sosyal medya aktivitesi arttığında LUNC fiyatının yükseldiğini görüyoruz. Ancak hype sonsuza kadar sürmez ve yatırımcılar LUNC gibi kısa vadede büyük kazanç elde etmeyi düşündükleri yeni projeleri hep gündeme taşırlar. Yani LUNC uzun vadede sosyal medya coşkusu arttıkça daha öncekiler gibi çift haneli yükselişler göremeyecek.

Yine de Terra Rebels, blockchain’e yeni projeleri davet ediyor. Terra Classic ağında kayda değer anlamda fayda üreten ve kullanıcı çekebilecek ciddi projeler kalmadı. Birçoğu Terra 2.0 veya Cosmos gibi alternatiflere taşındı. Durum bu şekildeyken Terra Classic’in geleceği için Terra Rebels tarafından verilen mücadelenin başarıya ulaşması önemlidir.

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