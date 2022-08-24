Son birkaç gün kripto para piyasaları için pek iyi geçmedi. Bununla birlikte, kripto para piyasaları üzerindeki tüm belirsizliğe rağmen önemli altcoin'lerden biri olan EOS yükselişi ile öne çıkmayı başardı.

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Son birkaç gün kripto para piyasaları için pek iyi geçmedi. Bununla birlikte, kripto para piyasaları üzerindeki tüm belirsizliğe rağmen önemli altcoin’lerden biri olan EOS yükselişi ile öne çıkmayı başardı.

Daha Geniş Perspektifte EOS

EOS, geçen hafta fiyatını yüzde 30’a yakın artırarak önemli bir yükseliş kaydetti. Bununla birlikte altcoin son 24 saatte yüzde 1,43 düştü ve yazım sırasında 1,71 dolardan alınıp satılıyor.

Altcoin’in fiyatındaki yükselişin arkasındaki önemli nedenler olarak EOS ekibi tarafından duyurulan güncelleme ve EOS’un yeniden markalandırılacağının yanı sıra yatırım şirketi Block.one (B1) ile devam eden DAO anlaşmazlığı gösterilebilir. EOS’u yeniden inşa etme süreci, 2021’de EOS topluluğunun yatırım şirketi B1 ile karşı karşıya gelmesiyle ve şimdiye kadar eşi benzeri görülmemiş bir olayla başladı. B1, 4 milyar doların üzerinde para topladı ve söz konusu parayı EOS’u geliştirmek için kullanacağına söz verdi ancak yatırımcıları dolandırarak sözünü yerine getirmedi.

B1 en sonunda EOS ile anlaşmaya karar verdi, ancak ikincisinin hala kod tabanına erişmesi gerekiyor. Kod tabanı ve halka arz, Bullish adlı bir şirket üstlendi. Bu nedenle, kod tabanına erişmek ve gerekli iyileştirmeleri yapmak için EOS önemli bir güncelleme planladı. Mevcut güncelleme ve yeniden markalanma ile EOS topluluğu projelerini ileriye taşıma planları yapıyor.

Ayrıca, 21 Eylül için planlanan güncelleme ile yatırımcılar ve trader’lar, olası yükseliş trendini değerlendirmek için hazırlanıyorlar. Kripto para topluluğunun artan ilgisinin işaretlerinden biri olarak EOS’un hacminde ve piyasa değerindeki son artış gösterilebilir.

Altcoin için iyi haberler burada bitmiyor. Altcoin için yüksek bir pozitif duyarlılık EOS’un çeşitli sosyal medya platformlarında büyük ilgi görmesine neden oluyor.

EOS Fiyat Grafiği

Aşağıdaki grafikten de görülebileceği gibi güncelleme haberi ve güncellemeyi çevreleyen hype fiyatı büyük oranda etkilemeye başlamış durumda. EOS fiyatı, 19 Ağustos’tan bu yana yukarı yönlü bir seyir izliyor ve 1,90 dolardaki yükselen trend çizgisini test etti.

Yazım sırasında altcoin’in Göreceli Güç Endeksi (RSI) 60 seviyesinin üzerindeydi. Bu, momentumun alıcılar lehine olduğu anlamına geliyor ve yakın gelecekte EOS’un yukarı yönlü hareketinin sertleşerek devam edebileceğini gösteriyor.

Her ne kadar kısa vadede EOS için her şey olumlu olsa da güncelleme tarihi yaklaştıkça daha fazla FUD akışı görülebilir. Bu da fiyatın yükseldiği gibi düşmesiyle sonuçlanabilir. Yatırımcılara temkinli olmaları ve EOS’un geleceği üzerinde etkisi olabilecek gelişmeleri ve haberleri dikkatli bir şekilde yakından takip etmelerini tavsiye ediyoruz.