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Şubat ayının başlarından Mart ayına kadar güçlü bir yükseliş ivmesi yakalayan ve 0,3 dolar fiyat seviyelerinden 1 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen Stacks (STX), son 1 haftalık zaman dilimi içerisinde %30’un üzerinde bir değer kaybı kaydederek yükseliş trendini tersine döndürdü ve 0,6 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Son 1 Haftada %30’un Üzerinde Değer Kaybı

Stacks (STX), Şubat ayı ile Mart ayı arasındaki 1 aylık süreçte kripto para piyasasındaki yön belirsizliğine karşın oldukça güçlü bir yükseliş ivmesi yakaladı. Bu süreçte 0,3 dolar fiyat seviyelerinden 1 dolar fiyat seviyelerine kadar yükselen STX, çoğu kripto para biriminin değer kayıplarına hız kazandırdığı bu zaman diliminde piyasada pozitif ayrıştı ve kritik direnç seviyelerini aşmayı başardı. Ancak STX, hafta içerisinde bu yükseliş trendini tersine döndürerek son 1 haftada %30’un üzerinde bir değer kaybı kaydetti.

Gün içerisinde de değer kayıplarına hız kazandıran Stacks (STX), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde de %6’ya yakın bir değer kaybı kaydetti ve 0,6 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı.

Kripto Para Piyasası Düşüşte

Güne düşüş ile başlayan lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son 24 saatlik zaman dilimi içerisinde ortalama %2 değer kaybetti ve 21.600 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasındaki çoğu altcoin, lider kripto para birimi Bitcoin’deki düşüşün de etkisiyle gün içerisinde değer kayıplarına hız kazandırdı. Kripto para ekosisteminin toplam piyasa değeri, CoinMarketCap verilerine göre 993 milyar dolar seviyelerine geriledi. Öte yandan Coinglass verilerine göre ise son 24 saatte ortalama 100 milyon dolar değerinde short ve long pozisyon tasfiye oldu.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.