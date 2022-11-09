Kahin misin sen? Bu sefer de bildi ve Bitcoin hakkında tahminini yine paylaştı. Bundan sonra ne olacak?

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Günler önce popüler bir analisti görüşünü paylaşmış biz de daha önceki tahminleri hedefini bulduğu için uyarmıştık. Acı ama gerçek, zaman onu haklı çıkardı. Bitcoin fiyatının son 3 aydaki tüm büyük hareketlerini doğru tahmin eden analist yine bildi ve Bitcoin fiyatı 18.000 doların altına düştü. Peki bundan sonra ne olacak?

Düşüşü Bilen Analist

Ona artık kripto para kahini diyebiliriz çünkü bu son tahmini beklentilerin fazlasıyla tersineydi. Popüler analist Capo, FTT Token fiyatının 9 dolar hatta daha aşağıya düşebileceğini günler öncesinden söyledi. Bugün FTT fiyatı 5 doların altına düştü. Daha önemlisi Bitcoin fiyatının 21.500 dolardan ret yedikten sonra 18.000 doların altına düşeceğini söyledi ve bugün Bitcoin fiyatı 17.166 dolara kadar düştü. Capo bir kahin mi? Geleceği gördüğünden emin değilim ancak hangi teknik veriye göre analiz yapıyorsa kesinlikle yaptığı şeye devam etmeli. Son 3 ayda onun kadar tutarlı tahminlerde bulunan bir analiste denk gelmedim.

Kripto para kahini geçtiğimiz günlerde fiyat henüz 21.500 dolar seviyelerinde seyrederken BTC’nin artık düşüş hareketini başlatabileceğini söyledi. Ardından fiyat düştü ve bugün 20.200 dolar seviyelerine kadar bir toparlanma olabileceğinden bahsetti. CZ’nin açıklamasıyla fiyat bu sefer 20.500 dolara tırmandı. Bu hareketin büyük düşüşten önce son kaçış fırsatı olacağından bahsetmişti.

Kripto Paralar Yükselir Mi?

Peki bundan sonrası hamle ne olacak. Capo kripto paralar için bundan sonra ne bekliyor? Ona göre fiyatı 14.000 dolara kadar çok büyük bir düşüş daha yaşayacak. Bu Bitcoin’in içinde bulunduğumuz ayı piyasalarında en büyük döngüsü olacak. Peki sonra? Ardından hızlı bir yükseliş döneminin yaşanacağını söylüyor. Bu 14.000 dolar hedefinin Aralık ortasından önce gerçekleşeceğini söylediği birçok paylaşımı da var.

Fakat, Capo bu sefer yanılabilir. Çünkü yatırımcılar CFTC tarafından başlatılan soruşturmanın yarattığı endişeyle aşırı satışlara yöneldi. LUNA iflasında da benzer bir süreç yaşadık ve ardından 25.000 dolara kadar hızlı bir toparlanma gördük. Yatırımcılar herhangi bir analistin görüşlerine bağlı kalarak para kazanabilir, ama kayıp da yaşayabilir. Kayıplarınız karşılığında bu analistler size bir destek ödemesi yapmayacaktır. Yani kripto para yatırımlarınız için kararlarınızı kendi araştırma, değerlendirme ve risk profilinize göre almalısınız.