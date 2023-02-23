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  •   Yıllardır O Ne Dese Çıkıyor! Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Olacakları Söyledi!

Yıllardır O Ne Dese Çıkıyor! Bitcoin ve Kripto Paralar İçin Olacakları Söyledi!

Geçmişte yaptığı tahminler onu birçok kez haklı çıkardı. Peki bugün yaptığı tahminler de onu gelecekte haklı çıkaracak mı? Bunu bugünden bilemeyiz ancak görüşleri dikkate değer görünüyor.
19:45
23 Şubat 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

Bugün kripto para piyasalarıyla ilgilenen çok fazla analist, fon şirketi var. Ancak yıllar önce öyle değildi. Örneğin 2019 veya daha eski dönemlerde bugün popüler olan pek çok kripto ünlüsünün onları meşhur etmeyecek başka işlerle uğraştığını görürsünüz. Fakat Chris başka, o yıllardır yaptığı tahminlerle ön plana çıkıyor.

En İyi Kripto Analisti

Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske aslında basit bir kripto analisti değil. 2019 yılında kripto paraların kümülatif değeri önceki boğa sezonunda 750 milyar doları görmüşken birinin çıkıp yakın gelecekte BTC 1 trilyon doların üzerinde piyasa değerine ulaşacak dediğini hatırlayın. Bu oldu ve Chris 2021 yılı boğa sezonunda haklı çıktı. Geçtiğimiz yılki dip seviyeyi de doğru tahmin etti. Elle tutulur meşhur tahminleri onu ayrı bir kategoriye sokuyor. Chris Burniske geçmişte bir şey konuştuğunda bu büyük oranda gerçekleşti. Peki ya bundan sonra?

Girişim sermayesi şirketi Placeholder’ın ortaklarından Chris Burniske bu yıl kripto piyasasının 2019’un “biraz daha az değişken” bir versiyonu olacağını söyledi. 2019’un başında Bitcoin (BTC) 2018 ayı piyasasının en düşük seviyelerinden yeni çıkıyordu ve yılın başında 3.800 dolar civarında işlem görürken Haziran sonunda yaklaşık 13.000 dolara kadar yükseldi ve yıl sonunda yavaşça 7.200 dolara geriledi.

Kripto Paralar 2023

Burniske saatler önce sosyal medya hesabı üzerinden bu görüşünü paylaştı. Buna göre kripto paralarda daha dişe dokunur bir toparlanma görmeliyiz. Bitcoin fiyatı %60’ın üzerinde arttı peki bu yeterli mi? Henüz yeniden dibe doğru yolculuk başlamadığına göre fiyat biraz daha yukarı gidebilecek gibi görünüyor. Peki Chris Burniske ne diyor?

“Bu yıl bazı büyük olaylarda tersine dönüş bekliyoruz, ne zaman olacağından emin değilim, ancak bu eğlenceli olsa da bence çok hızlı bir şekilde çok fazla olacak”.

Bu ayın başlarında Burniske, Ethereum’da hem ABD doları cinsinden hem de Bitcoin çiftinde (ETH/BTC) yükseliş beklendiğini söylemişti. Ethereum‘un Şangay güncellemesinden sonra ETH’nin BTC karşısında bir kırılma yaşayacağını da söyledi. Burniske geçen ay verdiği bir röportajda akıllı sözleşme platformu Solana’nın bir sonraki “Ethereum düzeyinde” fırsat olabileceğini de söyledi.

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