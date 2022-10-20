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Bir dönemin gözde algoritmik stablecoin’i TerraClassicUSD‘nin (USTC) fiyatı son 24 saatte yüzde 10’un üzerinde yükselerek gün içi kaydedilen en yüksek seviye olan 0,04161 dolara kadar çıktı. Bu durum çoğu kripto paranın değer kaybettiği günde yaşanmasıyla yatırımcıların dikkatini çekti.

Yeni Yakım Mekanizması Devreye Girdi

CoinMarketCap’in verilerine göre 377.5 milyon dolar piyasa değeri ile USTC, 0,04161 doları görmesinin ardından bir miktar geri çekilme ile yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği 11,12 yükselişle 0,03908 dolardan işlem görüyor. Yine CoinMarketCap’in verilerine göre USTC’nin son 24 saatteki işlem hacmi de yüzde 180’nin üzerinde arttı.

USTC’nin fiyatındaki beklenmedik sıçramanın nedeni net olmasa da yükselişi zincir üstü işlemlerdeki vergi yakımı oranını yüzde 1,2’den yüzde 0,2’ye indiren yeni yakım mekanizmasının devreye girmesinin tetiklediği üzerinde duruluyor. Terra Classic topluluğu, vergi yakım oranını yüzde 1,2’den yüzde 0,2’ye düşüren ve vergi gelirinin yüzde 10’unu ekosisteme katkıda bulunanlar ve altyapı için ayıran 5234 sayılı teklifi onayladı. Oylama topluluğun yüzde 83’ünün katılımı ile gerçekleşti ve oylarının yüzde 82’si teklifin lehine kullanıldı. Yeni vergi yakımı mekanizması 19 Ekim’de TSİ 15.50’de epoch 98 ile birlikte yürürlüğe girdi.

Dev kripto para borsası Binance, Terra Classic ağında LUNC ve USTC için para yatırma ücretlerinde yapılan güncellemeleri duyururken yeni vergi yakımı mekanizmasını desteklediğini açıkladı. Binance, tüm LUNC ve USTC yatırma işlemleri için alınan yüzde 1,2’lik konsolidasyon ücretini yüzde 0,2’ye indireceğini bildirdi. Borsa, ayrıca tüm LUNC ve USTC çekim işlemleri için Binance tarafından alınan çekim ücreti ve ağ tarafından alınan yüzde 0,2 oranındaki vergi yakımının düşülmesinin ardından kalan miktar olacağını belirtti.

LUNC Yakımında Binance Rüzgarı

Öte yandan Binance, 17 Ekim’de LUNC için toplu şekilde yaptığı yakım işlemlerine ilişkin son verileri paylaştı. Kripto para borsası tarafından sağlanan verilere göre, 7 günlük dönemde 659 bin 300 dolar değerinde 2.5 milyar LUNC yakım adreslerine gönderilerek dolaşımdan çıkarıldı.

CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre Terra Classic ekosisteminin diğer token’ı olan LUNC, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 0,39 düşüşle 0,0002506 dolardan alınıp satılıyor.