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Yaklaşık 2 trilyon dolar kripto para piyasalarından silindi ve kripto para yatırımcıları yüzde 80’i aşan kayıplarla yüzleşti. 2022 yılı kripto para yatırımcıları için önceki boğa sezonlarından daha yıkıcı oldu. Birçok altcoin ATH seviyesinin %90 altında alıcı buluyor. Elbette bu kayıplar birçok kaosu da beraberinde getirdi. Ronin, Terra ve daha onlarca olay yatırımcıların her sabah korkuyla uyanmasına neden oldu.

Yeni Terra (LUNA) Vakası Mı?

Bitcoin fiyatı, bir yıl önce neredeyse 70.000 dolar iken Bitcoin başına yaklaşık 20.000 dolara düştü. Ethereum ve diğer büyük kripto para birimleri de benzer düşüşler yaşadı ve enflasyonun kontrolden çıkabileceği korkusuyla varlıklar genel olarak düşerken 2 trilyon dolarlık piyasa değeri silindi. Şimdi, büyük kripto borsaları Binance ve FTX’in milyarder kurucuları Changpeng “CZ” Zhao ve Sam Bankman-Fried, CZ’nin FTX’in bilançosunun sağlığıyla ilgili “son ifşaatlar” olarak adlandırdığı ve Terra Luna’nın erimesine benzettiği atışmalarla birbirine girdi.

CZ, FTX yatırımından elde ettiği FTT Tokenleri tasfiye edecek. FTT, Binance borsasının BNB’sinin en büyük rakibidir. CoinMarketCap verilerine göre FTT, BNB’nin 3 milyar dolarına kıyasla 53 milyar dolarlık bir piyasa değerine sahip. Hem FTT hem de BNB, kullanıcılara kendi platformlarında çeşitli avantajlar sağlıyor. CZ, elden çıkarmayı planladığı FTT kripto para biriminin değerini belirtmedi, ancak anonim kaynaklara atıfta bulunan bir Bloomberg raporuna göre, Binance’in geçen yıl FTX hissesinin satışının ardından yaklaşık 500 milyon dolar değerinde FTT token tuttuğu söyleniyor.

Etherscan verilerine göre cumartesi günü, bir cüzdandan Binance’in borsasına yaklaşık 600 milyon dolarlık FTT aktarıldı. CZ, Twitter aracılığıyla transferin Binance’ın FTT çıkışının “bir parçası” olduğunu doğruladı. CZ bugün Twitter’da “FTT’mizi tasfiye etmek sadece risk yönetimidir, Luna’dan bunu öğrendik” diye yazdı. Binance CEO’su FTT’nin ikinci LUNA vakası olacağını düşünüyor. On milyarlarca dolar değerinde kripto para tutan FTX ve Alameda’nın iflası özellikle Solana ekosistemindeki birçok kriptonun erimesine neden olabilir. Şirketin elinde fazlasıyla SOL, FTT, FIDA, SRM gibi altcoinler bulunuyor.

FTX Battı Mı?

Bilmeyenler için Alameda ve FTX iki ayrı şirkettir. Ancak yaygın görüş SBF’nin iki şirketteki kritik kararları tek başına aldığı yönünde. Geçtiğimiz hafta kripto blogu Dirty Bubble Media, Alameda’nın bilançosunun FTX’in yerel tokeni FTT tarafından desteklendiğini iddia eden bir Coindesk raporunun ardından Sam Bankman-Fried’in trade şirketi Alameda Research ile iflas eden kripto borç veren Celsius arasında paralellikler kurdu. Çöküşünün ardından Celsius, CEL kripto para biriminin fiyatını manipüle ederek bilançosunu yapay olarak şişirmekle suçlandı. FTX bugün yaptığı açıklamada Celsius gibi müşteri varlıklarını çeşitli yatırımcılar için kullanmadığını açıkladı.

CZ, “Piyasa koşulları ve sınırlı likidite nedeniyle, FTT satışının tamamlanmasının birkaç ay sürmesini bekliyoruz” dedi ve satışın “piyasa etkisini en aza indirecek” şekilde yapılacağını ekledi. Alameda’nın CEO’su Caroline Ellison, CZ’nin önerilerine karşı çıktı ve ona şunları söyledi;

“FTT satışlarınız üzerindeki piyasa etkisini en aza indirmek istiyorsanız, Alameda bugün hepsini sizden 22 dolardan memnuniyetle satın alacaktır.”

Ellison daha önce Alameda’nın raporlanan bilançosunun “kurumsal varlıklarımızın bir alt kümesi için” olduğunu ve şirketin “orada yansıtılmayan 10 milyon dolardan fazla varlığa” sahip olduğunu bildirdi. Bu gelişme, geçen ay Bankman-Fried’in öne sürdüğü düzenleyici tekliflerle kendi çıkarlarına hizmet etmekle suçlanmasıyla başlayan ve o zamandan beri geri adım atılan bir destanın son halkası.

CZ, “Daha önce destek verdik ama boşandıktan sonra sevişiyormuş gibi yapmayacağız,” dedi. CZ ayrıca neye kızdığını da açıkça söyledi;

“Biz kimseye karşı değiliz. Ancak diğer sektör oyuncularına karşı arkalarından lobi yapan kişileri desteklemeyeceğiz.”

Bu olay, sektörün bir başka Terra Luna ya da Celsius tarzı erimeden sert bir şekilde etkileneceğinden korkan kripto topluluğu arasında şaşkınlığa neden oldu.

Blockchain araştırmacısı Delphi Labs’ın genel danışmanı Gabriel Shapiro, Twitter’da şunları söyledi;

“İnsanlar FTX’in iflas etmesini istiyor ve bir bankanın batmasına neden olmaya çalışıyorlarmış gibi geliyor. Bu endüstri için hiç iyi olması ve düzenleyici baskının katlanarak artmasına neden olur”.

Kadere bakın ki Alameda’nın LUNA iflası sırasında sistemi istismar ettiğine dair iddialar o günlerde konuşuluyordu. Bugün ise FTX, Binance CEO’su tarafından ikinci LUNA imasıyla suçlanıyor. Şimdiden FTX için “Bank Run” başladı, çok sayıda yatırımcı riskten kaçınmak için varlıklarını hızla FTX borsasından taşıyor. Bu ilerleyen süreçte ciddi likidite sorunları doğurabilir.

Bank Run, tüm banka müşterilerinin bankaya giderek parasını çekmek istemesi ve bankanın batması anlamında kullanılıyor. Bankalar kendilerine yatırılan paraları başka müşterilerine borç olarak verir ve kasaların tüm müşterilerinin yatırdığı para fiziksel olarak bulunmaz bunun önemli bir kısmı alacak olarak bilançoya eklenir. Umalım ki FTX müşteri varlıklarını Alameda veya farklı kanallarda yatırım için değerlendirmemiş olsun.