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USDT Baskınlık metriği 13 Ekim’de keskin bir geri çekilme yaşadı, ancak hızla toparlandı. Bu durum, piyasa katılımcılarının son birkaç gün içinde Tether’de kalmayı tercih ettiğini gösterdi. Ekim ayı boyunca bu metrik yükselişte olmuştu. Aynı zamanda, Litecoin (LTC) fiyat grafiklerinde gözle görülür bir eğilim göstermemiş gibi görünüyor.

LTC İçin Umut Var Mı?

Daha düşük zaman dilimi grafiklerinde LTC birkaç günlüğüne 54 dolar seviyesini aşmayı başardı ancak orada kalamadı. Daha yakın zamanda, fiyat 52 doların altına düştü ve onu da dirence çevirmiş gibi görünüyordu. LTC boğaları bundan sonra nerede duracak işte bunu inceleyeceğiz.

Litecoin henüz yüksek olasılıklı bir alım ya da satım fırsatı sunmuyor olabilir. Mayıs ayından bu yana Litecoin 64,5 dolar direnç ile 43,4 dolar destek arasında işlem gördü. Bu aralığın orta noktası 53,9 dolar seviyesindeydi. Son haftalarda Litecoin bu orta aralık değerine zincirlenmiş durumda. LTC ne 55 doların üzerine çıkabildi ne de 51 doların altına ikna edici bir şekilde inebildi.

Sonunda piyasa kararını vermiş olabilir. Satış baskısı 13 Ekim’de fiyatı 49 dolara kadar düşürdü. Bu yazının yazıldığı sırada, 52,3 dolarlık kilit seviye dirence dönüşmüştü. Eğer ayılar devam edebilirse, LTC bir kez daha 44 dolar civarındaki düşük aralıklara inebilir. Litecoin, 45 dolar civarında bir alım fırsatı sunup sunmadığını görmek için bir kez daha incelenebilir.

LTC Sosyal Baskınlığı Dirence Takıldı

180 günlük hareketsiz dolaşım Ağustos ayında ve Eylül ortasında bir kez daha artış gösterdi. Son artış neredeyse tam olarak LTC için yerel bir tepe noktasına denk geldi. Her zaman böyle olması gerekmese de, bu metrikteki bir artış dikkat edilmesi gereken durumlardan olabilir.

Sosyal baskınlık da Litecoin’in son aylarda mücadele ettiği bir konuydu. Baskınlık metriği Temmuz ayından bu yana %0,5’in üzerine çıkmadı. Son haftalarda ise defalarca %0,41 seviyesine yaklaştı. Bu durum, piyasadaki düzinelerce diğer varlıkla karşılaştırıldığında LTC’nin en popülerler arasında yer almadığını gösterdi. Bitcoin tekrar 19000 doların altına düşerse, 18500 dolarlık bölge bir kez daha test edilebilir. Bu da ayılara yol verirse, Litecoin muhtemelen fiyat grafiklerinde BTC’yi aşağı doğru takip edebilir.

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