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Yatırımcıların Gözdesi Hangi Kripto Ağı Gücüne Güç Katıyor?

Kripto paralarda ağlar güvenlik ve hız gibi özellikleriyle ön plana çıkarken ev sahipliği yaptıkları geliştiricilerin sayısıyla da dikkat çekiyorlar.
20:30
17 Ekim 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Dünyanın önde gelen Web3 geliştirme platformu Alchemy’nin son rakamlarına göre bilinen en hızlı ağlardan birisi olma özelliğini taşıyan Polygon, Eylül ayı sonunda 53.000’den fazla merkezi olmayan uygulamaya (dApps) ev sahipliği yapıyordu.

Gözle Görülür Artış Var

Haziran ayından bu yana %60’ın üzerinde bir artış gerçekleşti ve bu yılın başından şimdiye kadar geçen sürede neredeyse sekiz katlık bir sıçrama anlamına geliyor. dApps rakamı, hem ana ağda hem de test ağında şimdiye kadar başlatılan uygulamaların kümülatif sayısı olarak bilinir ve ekosistem etkinliğinin en üst noktasını temsil eder.

Alchemy verilerine göre, ekosistemdeki canlı uygulama sayısının daha yakın bir göstergesi olan aylık aktif dApp’ler, geçen çeyreğin sonundan bu yana %29 artışla 17.800’e yükseldi. Bu artış yıl başına kıyasla dört kat artışı temsil ediyor.

Polygon PoS zincirindeki geliştirici faaliyetlerinin en doğru ölçüsü olarak kabul edilen aylık aktif ekip sayısı ise %27 artışla yaklaşık 13.700’e yükseldi. Projelerin yaklaşık %66’sı yalnızca Polygon üzerinde inşa edilirken, geri kalanı Ethereum üzerinde yaratılmış durumda. Tek bir ekibin zincir üzerinde birden fazla dApp’i olabilir ve bunların hepsi tüketiciye yönelik olmayabilir.

Polygon’un Alchemy’de benimsenmesi, zincir üzerinde yeni merkezi olmayan finans (DeFi) uygulamalarının ve Non-Fungible Token’lerin (NFT’ler) popülaritesinde bir artışa yol açtı. 174,9 milyondan fazla benzersiz kullanıcı adresi ve güvence altına alınan 5 milyar dolarlık varlık ile Polygon PoS, bugüne kadar 2,1 milyardan fazla işlem gerçekleştirdi.

Polygon PoS Ne İşe Yarıyor?

Polygon PoS, Aave, Uniswap V3 ve OpenSea’nin yanı sıra Mark Cuban tarafından kurulan Lazycom gibi en önemli Web3 projelerinden bazıları için bir merkez görevi görmekte. Polygon’un gelişen ekosistemi, Adobe, eBay, Nothing, Reddit, Robinhood, Stripe ve Telefonica gibi şirketlerin Polygon’u Web3’e varsayılan ağ geçidi olarak seçmelerinin nedenlerinden biri olarak dikkat çekiyor.

PoS zinciri, Polygon Supernets, uygulamaya özel zincirler oluşturmak için hızlı bir yol, Polygon Avail ölçeklenebilir veri kullanılabilirlik katmanı ve ağ tıkanıklığını geçmişte bırakacak bir dizi sıfır bilgi projesini de içeren Polygon’un ürün paketinin yalnızca bir parçası.

Bu hafta ekip, nihai Ethereum ölçeklendirme çözümü olan tamamen EVM eşdeğeri Polygon zkEVM’in halka açık test ağını yayınladı. Aynı zamanda önümüzdeki aylarda daha birçok heyecan verici kilometre taşı olacağını belirttiler.

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