Yaptığı çıkışla dikkatleri üzerine çeken altcoin'in son fiyat hareketi, haftalık grafiği kırmızıya boyandığı için yatırımcıların beklediği gibi değildi. Peki altcoin için sırada ne var? İşte detaylar.

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Chainlink‘in (LINK) son fiyat hareketi, haftalık grafiği kırmızıya boyandığı için yatırımcıların beklediği gibi değildi. CoinMarketCap’e göre, haftalık grafikte LINK yaklaşık yüzde 10 negatif kazanç kaydetti ve bu yazının hazırlandığı sırada 3.4 milyar doların üzerinde bir piyasa değeriyle 6,87 dolardan işlem görüyor. Bununla birlikte, CryptoQuant’ın verileri, bu yılın kapanış haftalarında Chainlink’in fiyat yörüngesini değiştirebilecek büyük bir yükseliş sinyalini ortaya koyuyor. Chainlink ayrıca bu hafta Blockchain için iyimser olan birkaç kilometre taşına ulaştı.

İşte Chainlink İçin İyi Haberler

CryptoQuant’ın verileri, LINK‘in stokastiğinin aşırı satım pozisyonunda olduğuna işaret ediyor ve bu yakında trendin tersine dönmesi için umut verdi. Ayrıca Chainlink, bu hafta Ethereum (ETH), Fantom (FTM) ve Polygon (MATIC) da dahil olmak üzere üç farklı zincirde dört Chainlink hizmetinin 16 entegrasyonu olduğunu duyurdu ki bu ağ için olumlu bir sinyaldi.

Bir diğer önemli başarı da, Oracle sorununu çözerek Chainlink’in 2022 yılına kadar 6 trilyon dolar veya daha fazla toplam değer sağlamış olmasıydı.

Birçoğu fiyat artışını desteklediği için daha iyi haberler zincir üstündeki ölçümlerden geliyordu. Örneğin, LINK’in kripto para borsalarındaki rezervi düştü, budaha düşük satış baskısını temsil ettiği için olumlu bir işaret. Toplam işlem sayısı ve aktif adreslerin sayısında artış kaydederek Chainlink için iyimser bir tablo çizdi.

LINK Yatırımcılarının Endişelenmesi İçin Bazı Nedenler Var

Öte yandan kripto veri platformu Santiment‘in grafiği biraz endişe verici görüyor. LINK’in MVRV Oranı geçen hafta boyunca istikrarlı bir şekilde düştü ve bu düşüş sinyaliydi. LINK’in ağ büyümesi de aynı yoldan giderek düştü.

LINK ayıları avantaj elde ettiği için piyasa göstergeleri de fiyat artışını desteklemiyor. Bu durum, düşüş trendine işaret eden Üstel Hareketli Ortalama (EMA) Şeridi ile daha da kötüleşti. MACD de benzer bir anlatıyı yansıtarak satıcıların piyasada üstünlüğü ele geçirdiğini gösterdi.

Chainlink’in Göreceli Güç Endeksi (RSI), LINK‘in fiyatının kısa vadede yükselmesini kısıtlayabilecek olan nötr seviyenin altında durmaya devam ediyor.