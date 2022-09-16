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Yatırımcılar Hazırlıklı Olmalı! Ünlü Ekonomist Bu Altcoin’leri İşaret Etti!

Makro gurusu ve Goldman Sachs'ın eski yöneticisi Raoul Pal, 15 Eylül'de gerçekleşen The Merge'nin ardından birden fazla altcoin'in Ethereum'dan (ETH) daha iyi performans gösterebileceğini iddia etti.
14:20
16 Eylül 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Makro gurusu ve Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal, uzun zamandır beklenen ve 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen Ethereum Merge‘nin ardından birden fazla altcoin’in ETH’den daha iyi performans göstereceğini iddia etti.

Layer 1 Altcoin’leri

Goldman Sachs’ın eski yöneticisi Raoul Pal, Ethereum‘un iş ispatından (Proof of Work) hisse ispatına (Proof of Stake) geçişinin son derece olumlu olduğu görüşünde. Makro gurusuna göre, Ethereum rakibi Layer 1 altcoin’lerinin ölçeklenebilirlik ve satın alınabilirlik bakımından sahip oldukları avantajlı başlangıçtan dolayı daha iyi performans gösterebileceğini belirterek şunları söyledi:

Benim önsezim, yarın hepimiz uyandığımızda PoS değişikliğinin zaman içinde ETH için çok olumlu olduğunu fark edecek olacağımız. Ancak o zaman insanlar daha ucuz ve daha hızlı Blockchain’lerin hala bir ihtiyaç olduğunu ve ana paranın akacağı yer olduğunu bir kez daha görecek. Layer 1 altcoin’leri ağ benimseme eğrisinde erkenci olduklarından dolayı genellikle boğa piyasalarından daha iyi performans göstereceklerdir.

Kripto veri platformu Chainalysis’e göre, önde gelen Layer-1 altcoin’lerinden bazıları Solana (SOL), Cardano (ADA), Polkadot (DOT), Avalanche (AVAX), Cosmos (ATOM) ve Binance Chain (BNB). Bu noktada Pal’ın bir bütün olarak tüm Layer 1’ler için olumlu konuştuğunu not etmek gerekiyor.

The Merge ve DeFi

Makro gurusu ve yatırım stratejisti  Perşembe günü erken saatlerde başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge‘nin merkeziyetsiz finansta (DeFi) bir yükseliş döngüsünü tetikleyeceğini ve kripto para sektöründeki diğer finansal ürünlerin büyümesini artıracağını da ekledi:

ETH aracılığıyla Web3 için bir kıyaslama getirisinin oluşturulması, yapılandırılmış ürünler ve türevlerde hızlı büyüme ile birlikte DeFi’de başka bir büyük patlamanın tohumlarını ekecek.

Öte yandan Ethereum yatırımcılarının “söylentiyi al, haberi sat” yaklaşımı ile büyük güncelleme sonrası satış yapmaya yöneldikleri görülüyor. The Merge sonrası Ether (ETH), son 24 saatte kaydettiği yüzde 7,89 düşüşle bin 463 dolardan işlem görüyor.

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