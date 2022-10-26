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Ethereum (ETH), kripto paranın fonlama oranlarındaki hızlı değişimin ardından piyasa katılımcılarının çoğunluğu tarafından yoğun bir şekilde short’lanıyor yani açığa satılıyor. Her ne kadar son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto parada short pozisyon almak daha pahalı hale gelmiş olsa da yatırımcıların ağırlıklı olarak ETH’de short (kısa) pozisyon açtıkları görülüyor.

ETH’de Neler Oluyor?

Ethereum’un son iki gündeki fiyat performansı ve piyasadaki alım-satım emirlerinin görünümü biraz kafa karışıklığına neden olabilir, çünkü son fiyat kırılımının piyasadaki long (uzun) pozisyonların sayısında bir artışa neden olması gerekirken tam tersi oldu. Ne yazık ki yatırımcıların çoğunluğu ETH‘deki ralliyi desteklemek için daha fazla long pozisyon açmak yerine piyasadaki en büyük ikinci kripto parayı short’lamaya karar vermiş durumda. Bu da yatırımcılar arasındaki Ether fiyatındaki yükselişin geçici olduğu, düşüşün süreceği görüşünün ağır bastığına işaret ediyor.

Piyasa analistleri ve uzmanların bu durumunda, volatilite artması ve rallinin potansiyel devamı için yakıt görevi görecek şekilde bir short squeeze‘a (kısa pozisyon sıkışması) neden olabileceği üzerinde duruyor. Short squeeze, açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi sonucunda ortaya çıkar. Piyasada güçlü bir likidasyona neden olmak için Ethereum’un kurumsal yatırımcılardan büyük miktarda para girişine ihtiyacı var. Ancak balinaların ve büyük bireysel yatırımcıların ETH’yi tercihen yeni yerel zirvelere taşımak için ihtiyaç duyduğu kadar alım desteği sağlamaları beklenmiyor.

Yatırımcılar Neden Ethereum’u Short’luyor?

Hacim göstergelerine göre, Ethereum pozitif işlem hacminde büyük bir artış gördü ve bu da beklenmedik bu çıkışa neyin neden olduğunun sorgulanmasına neden oldu. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi gibi teknik göstergeler ETH’nin zaten aşırı satın alındığını gösteriyor. Bu da bazı trader’ların neden bu kadar aktif bir şekilde altcoin’de short pozisyon açtıklarının açıklaması olabilir.

Vitalik Buterin’in kripto parası Ethereum, 11 Eylül’de bin 400 dolardaki aynı direnç seviyesini geçtiğinde piyasada benzer bir dinamik göstermişti. Yatırımcıların davranışı bugün görülenlere biraz benziyordu. O dönem ayıların etkinliğini artırdıkları ve fiyatı kısa sürede aşağı yönde hareket ettirmeye başladıkları görüldü. Bu bakımdan yatırımcıların yükselişin heyecanı ile hızlı kararlar almamaları ve temkinli hareket etmeleri oldukça önemli..

En büyük altcoin ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 14,73 yükselişle bin 539 dolardan işlem görüyor.