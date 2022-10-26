Reklam
Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yatırımcılar Fiyattaki Yükselişe Aldırış Etmiyor! Bu Altcoin için Şaşırtan Veri

Yatırımcılar Fiyattaki Yükselişe Aldırış Etmiyor! Bu Altcoin için Şaşırtan Veri

Yatırımcıların en büyük altcoin'in fiyatındaki yükselişe aldırmadan short pozisyon açıyorlar. Yatırımcıların en büyük altcoin'de açığa satış yapmalarının nedeni ne? Detaylar haberimizde.
13:15
26 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 2 Dakika

Ethereum (ETH), kripto paranın fonlama oranlarındaki hızlı değişimin ardından piyasa katılımcılarının çoğunluğu tarafından yoğun bir şekilde short’lanıyor yani açığa satılıyor. Her ne kadar son 24 saatte piyasa değeri bakımından en büyük ikinci kripto parada short pozisyon almak daha pahalı hale gelmiş olsa da yatırımcıların ağırlıklı olarak ETH’de short (kısa) pozisyon açtıkları görülüyor.

ETH’de Neler Oluyor?

Ethereum’un son iki gündeki fiyat performansı ve piyasadaki alım-satım emirlerinin görünümü biraz kafa karışıklığına neden olabilir, çünkü son fiyat kırılımının piyasadaki long (uzun) pozisyonların sayısında bir artışa neden olması gerekirken tam tersi oldu. Ne yazık ki yatırımcıların çoğunluğu ETH‘deki ralliyi desteklemek için daha fazla long pozisyon açmak yerine piyasadaki en büyük ikinci kripto parayı short’lamaya karar vermiş durumda. Bu da yatırımcılar arasındaki Ether fiyatındaki yükselişin geçici olduğu, düşüşün süreceği görüşünün ağır bastığına işaret ediyor.

Piyasa analistleri ve uzmanların bu durumunda, volatilite artması ve rallinin potansiyel devamı için yakıt görevi görecek şekilde bir short squeeze‘a (kısa pozisyon sıkışması) neden olabileceği üzerinde duruyor. Short squeeze, açığa satış yapan birçok kişinin pozisyonlarını kapatmak zorunda kalması nedeniyle bir varlığın fiyatının hızla yükselmesi sonucunda ortaya çıkar. Piyasada güçlü bir likidasyona neden olmak için Ethereum’un kurumsal yatırımcılardan büyük miktarda para girişine ihtiyacı var. Ancak balinaların ve büyük bireysel yatırımcıların ETH’yi tercihen yeni yerel zirvelere taşımak için ihtiyaç duyduğu kadar alım desteği sağlamaları beklenmiyor.

Yatırımcılar Neden Ethereum’u Short’luyor?

Hacim göstergelerine göre, Ethereum pozitif işlem hacminde büyük bir artış gördü ve bu da beklenmedik bu çıkışa neyin neden olduğunun sorgulanmasına neden oldu. Bununla birlikte, Göreceli Güç Endeksi gibi teknik göstergeler ETH’nin zaten aşırı satın alındığını gösteriyor. Bu da bazı trader’ların neden bu kadar aktif bir şekilde altcoin’de short pozisyon açtıklarının açıklaması olabilir.

Vitalik Buterin’in kripto parası Ethereum, 11 Eylül’de bin 400 dolardaki aynı direnç seviyesini geçtiğinde piyasada benzer bir dinamik göstermişti. Yatırımcıların davranışı bugün görülenlere biraz benziyordu. O dönem ayıların etkinliğini artırdıkları ve fiyatı kısa sürede aşağı yönde hareket ettirmeye başladıkları görüldü. Bu bakımdan yatırımcıların yükselişin heyecanı ile hızlı kararlar almamaları ve temkinli hareket etmeleri oldukça önemli..

En büyük altcoin ETH, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 14,73 yükselişle bin 539 dolardan işlem görüyor.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Neden NFT Almalıyız? Zengin Olmak Kaçınılmaz Mı?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Dünya DApp’lerin Yönetimine Mi Geçiyor?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Paylaştıkça Kazandıran DApp, Phaver Nedir? Nasıl Kullanılır?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
Blockchain Ekosisteminin Yeni Sosyal Medya Ağı Olarak Gösterilen Lens Protocol’e Nasıl Katılırım?
İlgili Yazılar
Dikkat Çeken Kripto Para Vurgunu: 3.5 Milyon Dolar Sıfırlandı!
Dikkat Çeken Kripto Para Vurgunu: 3.5 Milyon Dolar Sıfırlandı!
DOGE ve SHIB’in Pabucunu Dama Atan Meme Coin’de Bu Tarihe Dikkat: Yüzde 80!
DOGE ve SHIB’in Pabucunu Dama Atan Meme Coin’de Bu Tarihe Dikkat: Yüzde 80!
Dikkat! Avrupa Bu Altcoin Projesini Seçti! 343 Projeyi Geride Bıraktı!
Dikkat! Avrupa Bu Altcoin Projesini Seçti! 343 Projeyi Geride Bıraktı!
Kraken Analistleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için Bu Görülmemiş Seviyeleri Bekliyor!
Kraken Analistleri Bitcoin (BTC) ve Ethereum (ETH) için Bu Görülmemiş Seviyeleri Bekliyor!
Son Çöküşü Bilen Analistten Bitcoin’de Boğa Tuzağı Uyarısı: Hazır Olun!
Son Çöküşü Bilen Analistten Bitcoin’de Boğa Tuzağı Uyarısı: Hazır Olun!
Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler için “Ayı Fırtınası” Uyarısı: Bu Çok Önemli Olacak
Analistten Bitcoin ve Altcoin’ler için “Ayı Fırtınası” Uyarısı: Bu Çok Önemli Olacak
Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? Kripto Paralar için Sırada Ne Var?
Bitcoin ve Altcoin’ler Neden Yükseliyor? Kripto Paralar için Sırada Ne Var?
6 Yıldır Uyuyan Balina Uyandı Bu Altcoin’e 22.2 Milyon Dolar Yatırdı: Fiyat Adeta Uçtu
6 Yıldır Uyuyan Balina Uyandı Bu Altcoin’e 22.2 Milyon Dolar Yatırdı: Fiyat Adeta Uçtu
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Shiba Ne Olur? Dogecoin Artar mı?
Eylül’de Yüzde 45 Yükselen Altcoin için Düzeltme Bitti mi? Sırada Ne Var?
Yüzde 40 Yükseliş Potansiyeli ile Gözler Bu Altcoin’de!
Yüzde 42 Düşmüştü! Bu Kripto Para İçin Alım Fırsatı Mı?
Terra (LUNA) Fiyat Analizi! LUNA Yükselişe Devam Edecek Mi?
Güncel NFT Haberleri
Reddit NFT’lerinin Değeri Neden Yükseliyor?
Twitter ve Apple Cephesinde 2 Şok Kripto Para Gelişmesi!
Balinalar Yalnız Bırakmadı; Azuki’nin Gold Skateboard NFT’leri 200 ETH’e Satıldı!
Galaxy Digital’den Çarpıcı NFT Raporu! 1.8 Milyar Dolar!
OpenSea’dan Dikkat Çeken Yeni Özellik! Beta Sürümü Kullanıma Sunuldu!
Güncel DEFI Gelişmeleri
SEC Başkanı: Kripto Paralardaki Bu Büyük Tehlikeyi Görüyoruz!
Bu Kripto Para Hacklendi! Son Kurban Kim Oldu?
DeFi Protokolüne Saldırıda Yeni Gelişme: Milyonlarca Doları İade Etti!
Popüler Altcoin’in TVL’si Tüm Zamanların En Yüksek Seviyesine Ulaştı!
Kripto Cüzdanında Hack Şoku! 1 Milyon Dolardan Fazla Kripto Para Çalındı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022