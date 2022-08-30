Cardano (ADA) için Vasil Hardfork yükseltmesi her gün biraz daha yaklaşıyor ve bu durum ışığında da yeni gelişmeler yaşanıyor.

Okuma Süresi: 3 Dakika

Sekizinci en büyük kripto para birimi olan Cardano merakla beklenen Vasil Hardfork’tan önce üç kritik gösterge ortaya koydu. Sonuç olarak, Cardano’nun yerel tokeni ADA, fiyat tablosunda önemli bir yükselişe tanık oldu.

İlerleme Güncelleme Raporu

Cardano ağının geliştirilmesinin arkasındaki şirket olan IOHK (Input Output Hong Kong), bazı önemli durum güncellemelerini paylaştı. Ekosistem, Vasil ana ağının hafta sonu lansmanı için en önemli gereksinimlerden birini tamamladı. IOG’ye göre, Cardano’nun ana ağ bloklarının %75’i, seçilen Vasil düğüm adayı 1.35.3 düğümü tarafından başarıyla oluşturuldu.

Bunu takiben, yaklaşık 25 kripto para borsası ve en yüksek toplam kilitli değere (TVL) sahip ilk 10 Cardano tabanlı merkezi olmayan uygulama (dApps) devreye girdi. Arkasındaki ekip olan IOG, tweetlerden birinde kilit noktaları vurguladı.

Ama tüm olay bununla sınırlı değil. IOG’da topluluk ve ekosistem başkan yardımcısı Tim Harrison’a göre, Cardano SPO’ları yükseltmelerle hafta sonu boyunca iyi ilerleme kaydetti. Harrison’a göre bu durum gerçekten umut verici. Harrison, borsaların ve DApp geliştiricilerinin de perde arkasında çok çalıştığını belirtti.

Bu, Pooltool’un verileri (aşağıda) tarafından desteklenebilir. Burada, blok üretim metriği %77’de kaldı.

Gelişmeler Paylaşıldı

Buna ek olarak, Cardano’nun hazine bakiyesi, fiat dönüşümüne göre yaklaşık 437 milyon dolar değerinde bir milyar ADA’ya ulaştı. Project Catalyst’in Topluluk ve Ürün bölümünden Daniel Ribar bu gelişmeyi paylaştı.

Genel olarak, geliştirmeler ve yükseltmeler, hardfork etkinliği öncesinde topluluk için daha fazla kesinlinliğe kavuştu. Ayrıca, Santiment’teki işlem hacmi bile benzer bir tablo çizdi. Burada Cardano, bir ay içinde sürekli artan işlem hacimlerine tanık oldu. Özellikle, yazım sırasında ADA, topluluktan yükselen desteği de hissetti. Yazım sırasında, ADA 0,44 dolar civarında işlem görüyordu ve düne göre %5’ten fazla artmış durumda.

Ancak fiyat konsolidasyonu aşamasına rağmen daha da yükselebilir mi? En azından analistler bu sorunun cevabının evet olacağı yönünde fikir belirttiler. Örneğin, yakından takip edilen bir kripto analisti, ADA için ani bir kısa süreli daralma öngördü. Kısa süreli sıkışıklığın ortasında, Capo of Crypto, Cardano için mevcut fiyatı olan 0,44 dolardan 0,52 dolara %20’lik bir ralli öngördü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.