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Bitcoin (BTC) 2022’de bekleneni veremezken, kıdemli bir analist 2023’te piyasaya damgasını vurabilecek 2 altcoin projesini paylaştı.

Ethereum: Şanghay Güncellemesi!

Piyasalar yeni yıla hazırlanırken, popüler kripto para programı Coin Bureau’nun sunucusu Ethereum (ETH) ve Polkadot (DOT) için tahminlerini açıklıyor. Sektörde Guy olarak bilinen analist, yeni bir soru-cevap güncellemesinde, Ethereum’da staking sistemine yeni bir boyut kazandıracak olan Şangay güncellemesi sayesinde, ETH’nin 2023’e damgasını vurabileceğini belirtiyor. Yatırımcılar milyarlarca dolar değerinde ETH’nin kilidinin açtığını gördüklerinde, bu durum onları token’larını stake etmeye teşvik edebilir. Şanghay güncellemesinin 2023’ün ikinci yarısında hayata geçmesi öngörülüyor. Güncelleme, Ethereum’larını sistematik olarak çekmek ve ağı daha ölçeklenebilir hale dönüştürmek için yıllarca stake eden ETH sahipleri için önemli bir kilometre taşı görevi görecek.

Uzmana göre, ETH’nin gerçekten de stake edilebileceğini ve kolayca satılabileceğini gördüklerinde, bu yatırımcıları stake etmeye teşvik edebilir. Bu yüzden, ETH ekosistemi yine ön plana çıkacak. Uzman, piyasadaki satış baskısından dolayı ETH’deki sert düzeltmelerin normal olduğunu belirtiyor. Ama ETH‘nin geleceğinin çok ama çok parlak olduğunun altını çiziyor. Stratejiste göre, Sanghay’ın da Merge gibi sorunsuz ilerlediğini varsayarsak, 2023’ün Ethereum için gerçekten büyük bir yıl olabileceğini söyleyebiliriz. Analist, 2023’te beş haneli bir ETH göreceğimizi sanmıyor ancak daha uzun vadede bu mümkün.

Polkadot, Umut Vaat Ediyor!

Polkadot‘a bakıldığında, Coin Bureau sunucusu, birlikte çalışabilir blok zinciri için kurucusu Gavin Wood, güncellemeler ve merkeziyetsizlik çabaları ve güçlü geliştirici topluluğu dahil olmak üzere birçok güçlü nokta gördüğünü söylüyor. Polkadot, piyasada en yüksek aktif geliştirici sayılarından birine sahip. Polkadot üzerinde çalışan birçok uzman var. Ve tabii ki, arkasındaki Gavin Wood gibi çok sayıda güvenilir isi var.

Analist yaptığı açıklamada, ”Gavin Wood’dan bahsetmişken, Polkadot’un merkeziyetsizleğe doğru uzun bir yol kat ettiğini ve birçok adım attığını düşünüyorum ve bunun gerçekten önemli olacağını düşünüyorum. Polkadot’un bu yönde ilerlediğini düşünüyorum. Bu yüzden Polkadot’un bir sonraki boğa piyasasında büyük oranda değer kazanacağını tahmin ediyorum. Bence bunun için birçok neden var. Kesinlikle DOT için daha fazla kullanım durumu görmemiz gerekiyor. Daha fazla gelişme görmemiz gerekiyor. Açıkçası, başka bir harika proje olan Cosmos ve diğer tüm katman-1’lerden gelen rekabet var. Ancak Polkadot’un bazı güçlü temelleri olduğunu düşünüyorum ve uzun vadede bu konuda iyimserim.” ifadelerini kullandı.