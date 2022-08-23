Dünyanın en büyük iki meme coininden biri olarak kabul edilen Shiba Inu'da yaşanan balina satışları yatırımcıyı tedirgin edecekmiş gibi görünüyor.

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Ethereum, BSC ve Polygon dahil olmak üzere birkaç büyük blok zincirini analiz etmeye odaklanan WhaleStats zincir üstü veri platformu, popüler meme coin Shiba’nın Ethereum’daki en büyük balinalar tarafından tutulan ilk on kripto para içerisinde dördüncü sıraya gerilediğini tweetledi. Balinalar, SHIB varlıklarının bir kısmından kurtulmaya karar verdikten ve bu meme tokenlerinin yaklaşık 1,5 trilyonunu sattıktan sonra açıklama geldi.

1.4 Trilyon Shiba Piyasaya Sürüldü

WhaleStats web sitesindeki verilere göre, en büyük 100 ETH yatırımcısının elindeki Shiba Inu miktarı bir gecede önemli ölçüde azaldı. Pazartesi günü, daha önce de araştırmacılar tarafından daha önce de açıklandığı kadarıyla, bu balinalar 159.673.102 dolar değerinde Shiba’ya sahipti. Bu yazının yazıldığı sırada, cüzdanlarında 140.264.215 dolar değerinde Shiba bulunuyor. Shiba’daki fark toplam 1.444.866.920.152 token anlamına geliyor.

Shiba’nın yaklaşık %3’lük küçük bir artış göstermesinden sonra bu kadar sattılar. Bununla birlikte, bu küçük artış, büyük miktarda kripto para satışından elde edilen karı sabitlemek için yeterliymiş gibi görünüyor. Ayrıca, meme coini 3. sıradan 5. sıraya düştü. Shiba an itibariyle, bu kişilerin portföylerinin %3,05’ini oluşturuyor.

Öncelikle pazartesi günü, portföylerini 409,5 milyar adet Shiba Inu azaltarak 159.673.102 dolara düşürdüler ve böylece 5.3 milyon dolar değerinde satış gerçekleştirdiler. Daha sonra ise, bu meme coinden 19.4 milyon dolarlık satış gerçekleştirdiler.

David Gokhshtein, Shiba’nın 0,01 Dolara Ulaşmasını Umuyor

Bir haftadan kısa bir süre önce, kendisinin ve eski ABD kongre adayının adını taşıyan medya platformunun kurucusu PAC Protokolü CEO’su David Gokhshtein, Shiba Inu’nun yakında 0,01 dolar seviyesine ulaşmasını umduğunu tweetledi. Özellikle, son tweetlerinden birinde Shiba’nın başka bir hamle yapmaya hazır göründüğünü belirtti.

Bu tweet 17 Ağustos’ta, Shiba rallisinden önce atıldı ve yaşanan yükseliş sonrasında fiyat tekrar eski seviyesine kadar geriledi. 14 Ağustos’ta Shiba Inu %37’den fazla yükselerek 0.00001746 dolara ulaştı. Yazının hazırlandığı sırada ise Shiba, CoinMarketCap tarafından sağlanan verilere göre 0,00001307 dolardan işlem görüyor.

Daha önce bildirildiği gibi, USDC piyasa değerinde kayda değer bir büyüme görürken, Tether’in piyasa hakimiyeti Mayıs ayından bu yana düşüyor. JPMorgan tarafından yapılan açıklamaya göre bir stabilcoin olarak Tether’e olan piyasa güveni, son birkaç aydaki olayların bu dinamiği hızlandırmasıyla yavaş yavaş aşınıyor.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.