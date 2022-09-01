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Ethereum (ETH) madenciliği yakın geçmişte, kripto madencileri için hep en karlı seçenek olarak dikkat çekiyordu. Ancak yaklaşan Merge ile birlikte, ETH madencilerinin gemiyi terk edeceği konusunda birçok spekülasyon yapıldı.

Madenciler Arayışta Olabilir

Madencilerin Ethereum Classic (ETC) gibi diğer kripto paraları çıkarmak için hareket edebileceğine dair raporlar birbiri ardına yayımlanmaya devam ediyor. Merge yaklaştıkça, madencilerin çoğunluğunun madencilik konusunda ETH’yi terk edip alternatif aramaya başlayacağına dair spekülasyonlar da konuşulanlar arasında.

Ancak, şaşırtıcı bir şekilde, çok sayıda madencinin Ethereum madenciliğine akın ettiği de dikkatlerden kaçmıyor.

Madenciler Hazırlık Yapıyor

OKLink’ten gelen açıklamalara göre, Ethereum madenci adreslerinin bakiyesi toplam 261.848 ile 260.000’i aştı. Bu sayı, son dört yıl dikkate alındığında rekor olan Nisan 2018’deki sayıların üzerine yükseldiği görüldü.

Madencilerin artan ilgisinin nedenlerinden biri, madencilerin Birleşmeden önce ETH biriktirmek istemesi de olabilir. Madenciler daha sonra daha fazla ETH stake edebilir ve buna bağlı olarak blokları doğrulama şanslarını artırabilir.

Bu artışın bir başka nedeni de ETH madenciliğinin, madenciler tarafından hala çok karlı görülmesi olabilir. Ayrıca madencilerin, PoW kullanan başka bir kripto para birimine geçiş yapmadan önce mümkün olduğunca fazla kar elde etmeye olan istekleri de sebeplerden birisi olabilir.

Madenciler ETH madenciliğine ilgi gösterseler de, bu gelişmenin ETH üzerinde ne tür bir etkisi olacağı henüz belli değil. Şu anda, işlem hacmi nispeten istikrarlı ve Ağustos başında bazı yüksek seviyelere de ulaştığı görüldü.

Bununla birlikte, piyasa değeri hakimiyeti Temmuz ayından bu yana yükselişte ve %33,89 oranında büyümüş durumda. Yazım sırasında, Ethereum pazar payının %18,83’üne sahipti. Bununla birlikte, altcoin, Merge sonrasında kripto pazarının daha fazlasını ele geçirebilir.

Madencilerin şu anda Ethereum hakkında ne düşündüklerini biliyoruz, ancak sosyal alanda neler oluyor? Genel olarak, Ethereum’un olumlu hissiyatı, olumsuz hissi bir şekilde bastırmış gibi görünüyor.