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Otherdeed, Ağustos ayında NBA Top Shot’u geçerek tüm zamanların en çok satılan NFT satış hacmine sahip projeler arasında yeni bir noktaya ulaştı. Benzersiz alıcılar ve toplam işlemler yılın ilk aylarındaki metriklerin çok altında kaldığı için Ağustos, NFT sektörü için zor bir ay olduğunu kanıtladı.

Buna rağmen, Otherdeed tüm zamanların NFT satış hacminin Azuki, CloneX, Moonbirds, VeeFriends, Doodles ve Meebits gibi diğer köklü projeleri geride bıraktığını gördü. CryptoSlam’den alınan verilere göre, Otherdeed tüm zamanların satış hacminde yaklaşık 1.035 milyar dolar elde etti.

Ağustos ayına 1,02 milyar dolarlık toplam satış hacmiyle başlayan NFT, günümüzün en popüler NFT projelerinden biri olan NBA Top Shot’ı geride bıraktı.

Otherdeed Son Dört Ayda Fırladı

Otherside Metaverse’in bir parçası olarak Nisan ayının son gününde başlatılan Otherdeeds, tüm temel oyun öğelerini içeren bir koleksiyon olarak oluşturulmuş dinamik NFT’lerdir. Otherdeed, Otherside’da arazi talep etmenin anahtarı olarak görev alıyor. Diğer tarafta ise ApeCoin ekosistemiyle doğrudan bağlantısı olan Bored Ape NFT evreninin en büyük genişlemesi olarak dikkat çekiyor.

Satış hacminde 2 milyar doları aşan Bored Ape Yacht Club (BAYC) ve yatırımcılara %3.000’den fazla kazanç sağlayan kripto para birimi ApeCoin’e (APE) olan talep, popüler NFT projesinin başarısıyla gelişiyor. Otherdeed, Mayıs ayı satışlarından yaklaşık 943,7 milyon dolar gelir elde etti.

Yuga Labs’ın en son projesinin etrafındaki hype, satışların %95 düşüşle yaklaşık 40,6 milyon dolara gerilediği Haziran ayında normale döndü. Piyasanın aşağı yönlü görünümünü yansıtan satışlar, Temmuz ayında 30,9 milyon dolara geriledi ve Ağustos ayında 20 milyon dolar civarında seyretti.

NBA Top Shot, Otherdeed’in Gerisinde Kaldı

İlk on NFT içerisinde yer alan, NBA Top Shot, Ağustos ayının son haftasında Otherdeeds tarafından geride bırakıldı. CryptoSlam’in verilerine göre, Ulusal Basketbol Birliği’nin (NBA) en iyi anlarını gösteren dijital koleksiyonların toplam satış hacmi 1.027 milyar dolar oldu.

2020’de Dapper Labs ve NBA arasındaki bir ortaklıkla başlatılan Top Shot, basketbol hayranlarının NBA’nin video kliplerini satın alabileceği, satabileceği ve takas edebileceği bir NFT pazarıdır. 2021’de, tüm kripto finans alanı yeni kilometre taşlarına ulaştı ve NFT çılgınlığı endüstriyi ele geçirdi. NBA Top Shots, 2020 boyunca aylık 1 milyon dolardan az satış elde ettikten sonra, Şubat 2021’de tüm zamanların en yüksek (ATH) satışına 224 milyon dolara ulaştı.

Ay boyunca, benzersiz alıcıların sayısı 82.822 oldu ve toplam işlem sayısı ilk kez bir milyonu aştı. Ortalama satış değeri ilk kez 100 doları aştı ve tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 181.81 dolara ulaştı.

Önemli katkı sağlayan diğer aylar Mart (208 milyon $) ve Nisan 2021 (82 milyon $) ile Ocak 2022 (59 milyon $) oldu. Yeni zirveden sonra, Aralık ayında kök salan düşüş trendleri yılın ilk yarısında piyasaya hakim oldu ve bu da satışların düşüşe geçmesine neden oldu.

Satışlar, Ocak ayına göre %86 düşüşle Haziran ayında kademeli olarak 7 milyon dolara geriledi. Temmuz ayında tüm pazarın toparlanması nedeniyle, satışlar hafif bir artışla 8.3 milyon dolara yükseldi.

Şu anda NFT projesinde yer alan profesyonel basketbolcuların sayısındaki artışla birlikte artan pazar doygunluğu nedeniyle, NFT’lerin ortalama satış değeri büyük ölçüde düştü. Sonuç olarak, Ağustos ayı için ortalama satış değeri 20 doların altındaydı. NFT alanının büyümesi ve Web3 ile Metaverse’in tanıtılması, iki projenin kilometre taşlarına önemli ölçüde katkıda bulunmuştur.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.