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Akıllı sözleşme platformu Cardano’nun (ADA) fiyatı, tüm zamanların en yüksek seviyesi olan 3,09 dolara ulaşmasının ardından kripto kışının da etkisiyle ciddi bir değer kaybına uğradı. ADA’da düşüş ivmesi devam edecek mi?

ADA’da Düzeltme

Popüler kripto para birimi ADA’nın 0,36 dolardaki mevcut geri çekilmesi devam ederse token, ATH seviyesinden yaklaşık %90 oranında bir düzeltme yaşayabilir. 0,30 ABD doları ile 0,35 ABD doları arasındaki güçlü destek bölgesi muhtemelen kripto para biriminin fiyat hareketinde önemli bir rol oynayacak. Yalnızca satıcılara yönelik bir saha olarak gösterilen bölge düşüş ivmesinin önüne geçebilecek mi henüz bilinmiyor. Ayrıca Cardano’nun olumlu yönü olarak ise Kasım 2021 tarihinde kripto para piyasasının da başarı gösterdiğinden beri taban fiyatına her zamankinden daha yakın olduğu belirtiliyor. Ayrıca akıllı sözleşme platformunun uğradığı aşırı satış koşulları, devam eden bir geri çekilme fikrini reddediyor gibi gözüküyor. Popüler altcoin olan Cardano’da olumsuz fiyat senaryosuna rağmen yeni bir ATH bekleyen bir toplulukta mevcut.

Cardano’da ATH İddiaları

Cardano kısa süre önce Vasil yükseltmesinin piyasaya sürülmesiyle başka bir dönüm noktasına ulaştı. Ağın kurucusu Charles Hoskinson’a göre, bu yazılım yükseltmesi blok zincirini ölçeklendirmeye odaklanıyor. Cardano’da yeni bir ATH tahmini, Temmuz 2020 yılında 0.12 dolardan Ağustos 2021 tarihine 3.09 dolar ulaşan %2.300 oranında bir ralli yaptığı düşünüldüğünde ilerleyen dönemlerde mümkün olabilir. Mevcut fiyattan benzer bir artış olasılığı düşünüldüğünde ADA’nın fiyatı 8,00 doların üzerinde bir seviyeyi temsil edebilir.

Öte yandan kısa vadede Cardano fiyatının mevcut ayı piyasası koşulları nedeniyle sınırlı hareketle karşı karşıya kalabileceğini belirtiliyor. Bununla birlikte bir sonraki boğa koşusunda ADA, yeni bir ATH’a hazırlanabilir.

Popüler bir analist ve Cardano yatırımcısı olan Dan Gambardella’ya göre, ayı piyasasının en kötüsü neredeyse geride kaldı ve yakın zaman içerisinde yukarı yönlü fiyat hareketi başlayabilir. Ayrıca Gambardello, yatırımcıların korktuğunu ve bitiş çizgisinin ne kadar yakın olduğundan habersiz olarak projeleri, özellikle Cardano’yu terk ettiğini de ileri sürdü.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.