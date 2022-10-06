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Yatırımcılar Dikkat! Bu Altcoin’de Sessizlik Her An Bozulabilir!

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) 20 bin doların üzerine çıkarken bir dönemin en gözde altcoin'lerden birinin de son günlerde önemli kazanımlar kaydettiği görülüyor. Altcoin için sırada ne var? Detaylar haberimizde.
08:10
6 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

En büyük kripto para Bitcoin (BTC) 20 bin doların üzerine çıkarken, BTC’nin hard fork’u Bitcoin Cash‘in (BCH) de son günlerde önemli kazanımlar kaydettiği görülüyor. Bundan önce kısa vadeli düşüş faktörleri ile karşı karşıya olan BCH’da boğalar bu engellerin üstesinde geldi mi yoksa ayılar hala üstün konumda mı? Gelin daha yakından bakalım.

Bitcoin Cash’te Anahtar Seviyeler

Bitcoin Cash grafiğine bakıldığında önümüzdeki günlerde çalışacak birbirinden oldukça farklı iki senaryo görülüyor. İlk senaryo fiyatın sarı çizgiyle vurgulanan düşen üçgen içinde hareket ediyor oluşu olabilir. BCH, Temmuz ortasında 164 dolara yükseldi, ancak bu düşen üçgenden red yedi. O zamandan beri fiyat bir dizi düşük tepe oluşturdu. Bu senaryoda 108,4 doların altında gelecek bir günlük mum kapanışı muhtemelen yeni bir aşağı yönlü harekete neden olabilir. 124,8 doların üzerinde gelecek bir günlük mum kapanışı ise yönün yukarı dönmesiyle sonuçlanacaktır.

İkinci senaryoda ise, son altı hafta içinde (turuncu) dar bir aralıkta hareket ettiği görülen Bitcoin Cash’te bu aralığın orta noktası 123,1 dolarda. Bu seviye yaklaşık bir aydır boğaların fiyatı yükseltme girişimlerinin önüne geçiyor. 112 dolarlık seviyede son dört ayın en önemli destek seviyesi oldu ve olası bir yeniden test durumu iyi bir satın alım fırsatı olabilir. Yine de önümüzdeki birkaç gün içinde yükselen Bitcoin’in desteği ile fiyatın 123,1 doları geçmemesi için hiçbir neden yok.

BCH’da long pozisyon almak için 123 dolardan gelecek bir red ve fiyatın 112 dolara geri dönmesi kullanılabilir. Böyle bir durumda hedef yeniden 123 dolar olacaktır ve 105,4 dolar seviyesi stop-loss olarak alınmalı. Bununla birlikte, 123 doları aşan potansiyel bir kırılım, üçgen modelinin kırılımı ve yükselişin teyiti olabilir. Bu durumda boğalar aynı seviyede bir yeniden testi satın alım yapmak için kar satışı yapabilirler. Bununla birlikte kar satışı yapılmayacak hedefler 134 dolar, 145 dolar ve 155 dolar olacaktır.

BCH Fiyatı Dibe Vurdu mu?

Kripto analiz şirketi Santiment’e göre, Bitcoin Cash‘in Piyasa Değeri/Gerçekleştirilmiş Değer (MVRV) oranı Temmuz ayından beri toparlanıyor. BCH, Temmuz ayından bu yana zamanın büyük bir bölümünde 110 dolarlık alanda işlem görse de, MVRV metriği daha az düşüş eğilimi gösteriyor. Daha da ilginç olan, Temmuz ayında MVRV’nin 2019’un Ocak ayında daha önce ziyaret ettiği seviyeye ulaşması oldu. Ancak, 2018’in Aralık ayında en düşük seviyeler, 2022’nin Temmuz ayının en düşük seviyelerinden hala iyi bir mesafe uzaktaydı.

BCH için Eylül ayından bu yana kripto para borsası Binance’daki fonlama oranı negatifte ancak aynı zamanda yüzde 0’a doğru yaklaşmaya başladı. Fiyat da bu dönemde bir aralıktaydı.

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