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  •   Yatırımcılar Bu 3 Altcoin’e Dikkat! Analistler Büyük Artış Bekliyor!

Yatırımcılar Bu 3 Altcoin’e Dikkat! Analistler Büyük Artış Bekliyor!

Kripto piyasası düşüş eğilimli bir yön izliyor ve analistler bu süreç içinde yaşanan yükselişlerde bazı altcoin’lerin geride kaldığını düşünüyor. 
16:12
20 Eylül 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

Son zamanlarda hatta son birkaç aydır kripto para piyasası düşüş eğilimli bir yön izliyor ve analistler bu süreç içinde yaşanan yükselişlerde bazı altcoin’lerin geri planda kaldığını düşünüyor. Bu süreç sonrasında ise analistler 3 altcoin’in iyi performans sergileyeceğine inanıyor.

Polygon (MATIC)

Polygon, geliştiricilerin güvenlikten ödün vermeden minimum işlem maliyetleriyle kullanıcı dostu, ölçeklenebilir dApp’ler oluşturmasını sağlayan bir ölçeklendirme platformu olarak karşımıza çıkıyor. Katman 2 adı verilen bir protokol, özellikle ölçeklendirme ile ilgili olanlar olmak üzere Ethereum ile ilgili bazı mevcut sorunları ele alıyor. Polygon bir süredir aktif ve Ethereum başarılı olduğu sürece aktif kalacağı düşünülüyor.

Buna ek olarak analistler ve uzman isimler Ethereum ekosistemine dahil olan veya onu büyüten herhangi bir projenin, Merge’ün başarılı bir şekilde uygulanmasıyla gelecekte de başarılı olacaklarını düşünüyor.

MATIC yazının kaleme alındığı sırada 0,7495 dolardan işlem görüyor. MATIC 2021 yılında yaşadığı artış ile birlikte 27 Aralık 2021’de 2,92 dolar ile tüm zamanlar rekorunu kırmıştı.

Algorand (ALGO)

Bir dizi kullanıma sahip blok zincir teknolojisi tarafından yönlendirilen bağımsız, merkezi olmayan bir ağ olan Algorand, bir proof of stake blok zinciri kripto protokolü olarak karşımıza çıkıyor.

Algorand’ın ağı yakın zamanda güncellendi ve bu da piyasaları state proof ile tanıştırdı. Bunlar, herhangi bir PoS zincirinin maliyet, güvenilirlik ve güvenlikten ödün vermeden kullanabileceği basit, güvenli bir arabirim sağlayan bir birlikte çalışabilirlik standardı olarak tanımlanabilir. Analistlere göre bu durum ALGO fiyatını uzun zamanda olumlu yönde etkileme potansiyeline sahip.

Yazının kaleme alındığı sırada 0,3391 dolardan işlem gören ALGO, tüm zamanlar rekorunu da 21 Haziran 2019 tarihinde 3,28 dolar ile görmüştü.

Elrond (EGLD)

E-gold olarak da bilinen Elrond, dağıtık uygulamalar, ticari kullanım durumları ve yeni internet ekonomisi için oldukça ölçeklenebilir, hızlı ve güvenli bir blockchain platformu olarak tanımlanıyor. Analistlere göre bankaların e-gold’a pozitif yaklaşmaları EGLD fiyatını pozitif etkileme potansiyeline sahip.

Yazının kaleme alındığı sırada 48,11 dolardan işlem gören EGLD, tüm zamanların en yüksek seviyesini 23 Kasım 2021 tarihinde 542,5 dolar ile gördü.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolayısıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.

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