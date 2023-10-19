  Yatırımcı Şimdi Ne Yapacak? Bitcoin Tüm Piyasayı Ele Geçiriyor! Tüm Zamanların Zirvesi Görülecek Mi?

Bitcoin (BTC) ortaya çıktığı günden bu yana lider kripto para birimi olarak konumunu koruyor. Tüm bunların yanı sıra son zamanlarda piyasa hakimiyetinde de tüm zamanların en yüksek seviyelerinden bir tanesine ulaştı. Bitcoin’in artan hakimiyeti, önceki aylara ait fiyat performansına kıyasla ve diğer kripto paralarla olan karşılaştırması göz önüne alındığında nasıl bir tablo ortaya koyuyor?

Bitcoin Dominasyonunda Son Durum

BTC hakimiyeti piyasada bir çok duruma ışık tutabiliyor. Bu doğrultuda CoinMarketCap’ten alınan verilere göre BTC hakimiyetinin tarihsel hareketi de incelendiğinde önemli noktalar dikkat çekiyor. Bugün sahip olduğu dominasyon zirvesine ulaşmadan önce gözle görülür bir biçimde ve sürekli olarak yukarı yönlü hareketler gerçekleştirdiği görülüyordu.

BTC’deki bu hareketlerin, aylardır görülmeyen yüksek bir seviyenin hazırlığı olduğu ortaya çıktı. CoinMarketCap verilerine göre, Bitcoin’in hakimiyeti yazım saati itibariyle %49’un üzerinde bulunuyordu ve piyasa koşulları düşünüldüğünde tüm kripto para piyasasının %50’sine sahip olmaya yaklaşmış olması ne kadar baskın olduğunun bir göstergesiydi.

Ayrıca, Bitcoin grafik analizi incelemesinde yazının yazıldığı saat itibariyle işlem hacminde bir düşüş olduğunu görülüyordu. İşlem hacminde %40’tan fazla düşüş olduğu görüldü ve BTC’nin piyasa değeri incelemsinde de küçük bir düşüş grafiklere yansıdı.

Bitcoin Kaç Dolar?

Bitcoin’in hakimiyetinde yaşanan dikkate değer artış büyük ölçüde fiyat artışıyla ilişkilendirildi. Özellikle de 16 Ekim civarında ETF haberinin ardından yaşadığı keskin yükseliş de bu duruma bir gerekçe olarak gösterildi.

O gün fiyatı %10’a yakın artış göstermiş ancak ETF haberinin yalanlanmasının ardından düşüş eğilimine girmişti. Bunun ardından ise hareket bu yönde devam etmişti. BTC fiyat grafiği incelendiğinde değerinde %1’den daha az bir düşüşle yaşadığı görülüyordu. Anlık olarak 28.400 dolar seviyesinde alıcı bulmaya devam ediyor. Ek olarak, Göreceli Güç Endeksi’nin (RSI) 60’ın üzerine çıktı. RSI’ın bu yapısının Bitcoin fiyatında güçlü bir yükseliş eğilimine işaret ettiği söylenilebilir.

Son olarak, mevcut RSI pozisyonunun bahsedilenin aksine BTC için yakın zamanda bir fiyat düşüşü olasılığını da barındırdığını belirtmek faydalı olacaktır. Eğer Bitcoin fiyatında bir düşüş gerçekleşirse buna bağlı olarak piyasa değerinin düştüğü görülebilir ve bu durum BTC’nin kripto para piyasasındaki hakimiyetinin azalmasına sebep olabilir.