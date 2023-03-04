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  •   Yapay Zeka Altcoini 2023 Hedeflerini Açıkladı! En Büyüğü O Ve Elon Musk Artık Burada!

Yapay Zeka Altcoini 2023 Hedeflerini Açıkladı! En Büyüğü O Ve Elon Musk Artık Burada!

Elon Musk faktörünün önemini önümüzdeki haftalarda daha iyi anlayabiliriz. Bu altcoinde Musk desteğinin yanında büyük güncellemeler de rallileri tetikleyebilir.
23:20
4 Mart 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kasım ayının sonundaki ChatGPT lansmanından bu yana yapay zeka odaklı az sayıda altcoin devasa fiyat hareketleri yaptı. AGIX ve FET en fazla ön plana çıkan altcoinlerdi. Fiyatların 10 kattan fazla artış yaşasa da şimdilik genel piyasa düşüşünden paylarına düşeni almış gibi görünüyorlar. Ancak önemli bir gelişme var. Hem Fetch Coin hem de Elon Musk özelinde işler değişiyor.

Elon Musk’ın Desteklediği Altcoinler

Elon Musk son yaptığı açıklamaya göre artık kripto paralarla ilgilenmiyor. Onun yeni gözdesi yapay zeka. Musk’ın ilgisinin buraya kaymış olması yapay zeka altcoinlerini de önemli ölçüde pozitif etkiliyor. Cuma akşamı Musk bu paylaşımı yaptıktan sonra Fetch (FET) ve diğerleri önemli artışlar yaşadı. Gelecekte blockchain tabanlı çözümlerin daha da yaygınlaşacağına olan inanç blockchain tabanlı yapay zeka projelerinin de gelecek vadettiğini gösteriyor. Bu sadece dönemsel bir hype mı? NFT coşkusu gibi sönüp gidecek mi? Daha elle tutulur ve fayda üretimi noktasında daha bariz bir ürün hatta “şey” olduğu için yapay zekanın gündemdeki ömrü daha uzun olabilir.

Fakat kesin olan bir şey var. Elon Musk artık burada ve yapay zeka konusunda yapacağı paylaşımlar bu alandaki altcoinlerde fiyat dalgalanmalarını da beraberinde getirecek. Bu durum DOGE ve diğer meme tokenlerdeki Musk hayranlarının da yapay zeka altcoinlerine kaymasına neden olabilir.

Fetch (FET) Haberleri

Yakın zamanda yayınlanan bir araştırmaya göre, yapay zeka (AI) pazarının 2022 ve 2027 yılları arasında yaklaşık %22,26’lık bir Yıllık Bileşik Büyüme Oranı (CAGR) ile genişlemesi bekleniyor.  Ayrıca, çeşitli piyasa raporları yapay zeka pazarının toplam büyüklüğünün kabaca 125.3 milyar dolar artacağını gösteriyor. Belirtilen birkaç AI tabanlı kripto projesi arasında, Fetch.AI (FET), devam eden hype’ın bir sonucu olarak son birkaç ay içinde kaydedilen fiyattaki üstel artışla kripto pazarını sarstı.

Fetch’in arkasındaki ekip kısa süre önce, kripto projesinin yıl sonuna kadar kat etmeyi hedeflediği önemli kilometre taşlarını özetleyen bir yol haritası yayınladı. Bu hedefler, defter, yapay zeka, bildirimler, aracılar ve cüzdandaki gelişmeler de dahil olmak üzere çeşitli alanları kapsıyor. Resmi duyuruya göre, ekibin ilk odak noktası, Fetch AI’nin üzerine inşa edildiği bir yapay zeka dalı olan bir dizi mikro ajanı serbest bırakmak ve bunları cüzdana entegre etmekle başlıyor. Yol haritasında ayrıca kripto cüzdanları için planlanan bir dizi yükseltme de sergileniyor. Bu iyileştirmeler arasında grup mesajları için destek, yönetişim teklifleri için oylama, NFT koleksiyonları için destek, AI desteği ve stake etme için cüzdan içi desteğin önemli bir tanıtımı yer alıyor. Buna ek olarak, Web 2 SSO desteği ile cüzdanın Mobil versiyonunun da piyasaya sürülmesi planlanıyor.

Ayrıca, bildirimler ve uyarılar için bir platformun yeniden tanıtılması planlanıyor ve bunu daha sonra bir mobil uygulamanın piyasaya sürülmesi izleyecek. Fetch ayrıca mikro ajanlarıyla ilgili olarak bir pazar yeri açmayı planlıyor, ancak ilk aşamada bir MVP (Minimum Uygulanabilir Ürün) olarak tanıtılacak.

Yeni yol haritası Musk’ın da bu alana geçmesiyle Fetch (FET) Coin’i daha cazip hale getiriyor. Elbette kriptonun kendine özgü risklerinden Fet Coin muaf değil ve yatırımcıların kendi değerlendirmelerini yaparak stratejilerini oluşturması önemlidir.

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