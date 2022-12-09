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  •   Yakından Takip Edilen Analist Dogecoin ve 3 Altcoin’de Olacakları Özetledi! İşte Detaylar

Yakından Takip Edilen Analist Dogecoin ve 3 Altcoin’de Olacakları Özetledi! İşte Detaylar

Kripto para analisti Altcoin Sherpa, piyasadaki düşük volatilite koşullarının ortasında başta Dogecoin (DOGE) olmak üzere üç popüler altcoin'de olacakları özetledi.
16:00
9 Aralık 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Yakından takip edilen anonim kripto para analisti ve trader’ı Altcoin Sherpa, piyasadaki düşük volatilite koşullarının ortasında başta Dogecoin (DOGE) olmak üzere üç popüler altcoin’de olacakları özetledi.

Dogecoin İçin Sırada Ne Var?

Piyasa analizine Dogecoin ile başlayan kripto para analisti Altcoin Sherpa, 10 binden fazla YouTube abonesine piyasa değerine göre sekizinci en büyük kripto para şu anda önemli bir destek seviyesinin üzerinde hareket ettiğini söyledi. Altcoin Sherpa’ya göre, Dogecoin’in 0,09 ila 0,10 dolar civarındaki mevcut destek seviyesi, altcoin’de long pozisyon almak için olası giriş seviyeleri:

Bu bölge geçmişte belirlenen bu tepe seviye (0,10 doların biraz üstü) göz önüne alındığında teoride destek bölgesi olarak hareket etmeli. Yani birkaç kez direnç gösterdiği ve şu anda destek olduğu şeklinde düşünebilirsiniz… Bu bölge teorik olarak alım yapmak için uygun bir bölge olabilir.

DOGE, bu yazının hazırlandığı sırada son 24 saatte yüzde 2,11 yükselişle 0,98 dolardan işlem görüyor.

Analistin Binance Coin Analizi

Dogecoin’in ardından kripto para borsası Binance’ın ekosistem coin’i Binance Coin‘e (BNB) geçen kripto para analisti, BNB’nin uzun zamandır 260 ila 330 dolar arasında bir aralıkta işlem gördüğüne dikkat çekerek alım yapmak için bu aralığın alt bölgesine düşmesini beklediğini söyledi:

Daha düşük zaman dilimlerinde dürüst olmak gerekirse volatiliteli fiyat hareketleri söz konusu. Bu aralığın tepesinin 330 dolar civarında ve bu dibinin 260 dolar civarında olduğunu görebilirsiniz. Bu muhtemelen şu anda aralıkta kalmaya devam edecek… Eylül, Ekim boyunca destek olarak birçok kez dibe vurdu ve birkaç kez de direnç olarak tepe noktaya çıktı. Dip seviyeler, 260 dolar civarına geri gelirse şaşırmam.

BNB, yazım sırasında son 24 saatte kaydettiği yüzde 2,16 yükselişle 290,52 dolardan el değiştiriyor.

Ethereum Ölçeklendirme Çözümü Polygon Analizi

Analistin radarındaki üçüncü altcoin ise Layer 2 Ethereum ölçeklendirme çözümü olan Polygon (MATIC) oldu. Altcoin Sherpa, Polygon’un Bitcoin’in (BTC) nasıl işlem gördüğüne bağlı olarak potansiyel olarak yukarı yönde hareket etme şansının bulunduğunu belirterek şu ifadeleri kullandı:

Bitcoin ayakta kaldığı sürece daha fazla yukarı yönde hareket görmemizin muhtemel olduğunu düşünüyorum. Bunun 1 doların ortalarına kadar yükseldiğini görmek beni şaşırtmaz. Ancak yine de böyle bir fiyat hareketi Bitcoin’in yapacağı fiyat hareketine bağlı.

MATIC, bu yazının hazırlandığı sırada 0,9241 dolardan işlem görüyor.

Analistin Fantom Analizi

Altcoin Sherpa, altcoin’ler özelindeki analizini güçlü bir Ethereum rakibi olarak gösterilen Fantom (FTM) ile sonlandırdı. Analiste göre, akıllı sözleşme özellikli Fantom Blockchain’inde yatırımcılar için 0,22 dolarlık destek seviyesi önemli bir satın alım fırsatı sunuyor:

Hala 0,22 dolar civarındaki bu 0,5 Fibonacci seviyesini kontrol ediyorum… 0,22 dolarlık bölgenin iyi bir destek ve direnç seviyesi var… Bu, alım yapmak istediğim bir bölge.

FTM, bu yazının yazıldığı sırada 0,25 dolara doğru ilerlediği ve 0,2431 dolardan işlem gördüğü görülüyor.

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