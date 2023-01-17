Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!

Yakında 1 Doları Geçebilir! Bu Altcoin Ralliye Hazırlanıyor!

Dibi satın alan yatırımcılar yaşadı. Şimdiden ciddi miktarda kazanç elde ettiler ve fiyat 1 doları geçebilir.
19:20
17 Ocak 2023
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 3 Dakika

Ocak ayındaki Bitcoin yükselişi birçok kripto paranın yüzde 200’ün üzerinde değerlenmesini sağladı. Üstelik bunun devamı gelebilir. Henüz beklenen yükselişlerine başlamayan bazı kripto paralar balinaların da radarına girmeye başladı. Peki önümüzdeki günlerde 1 doları aşabilecek popüler altcoin hangisi?

Curve DAO Token

Curve Finance (CRV) FTX fiyaskosundan sonra piyasa odağının merkezi olmayan borsalara (DEX’ler) kaymasıyla balinaların ilgisini üzerine çekiyor. WhaleStats’ın bugün yaptığı paylaşıma göre CRV, popüler meme coin Shiba Inu’nun yerini alarak en iyi Ethereum balinaları arasında en çok işlem gören token oldu. Balinalar son 24 saat içinde 5200 CRV Token satın aldı. Rakam çok büyük olmasa da büyük yatırımcıların CRV Tokene ilgi göstermeye başlaması oldukça iyi bir gelişme.

Token Terminal tarafından hazırlanan rapora göre de CRV token sahiplerinin toplam sayısı istikrarlı biçimde artıyor. FTX çöküşünün ardından yatırımcı sayısı %12’lik bir sıçramayla neredeyse 90 bine ulaştı. Bu durum DeFi alanına artan ilginin de bir sonucudur. 2023 boyunca birçok uzman DeFi için daha hızlı bir büyüme bekliyor. Özellikle kripto paraların yükselmeye devam ettiği senaryoda yeni yatırımcıların artık merkezi borsalar kadar DeFi alternatiflere de yöneleceğine inanılıyor. Elbette bu, FTX çöküşünden sonra merkezi borsaların kaybettiği güvenin bir sonucu olacak.

CRV Coin Yükselir Mi?

CRV’nin artan cazibesi fiyat yörüngesine de yansıdı ve 9 Ocak’ta 0,58 dolar seviyesinden yükselmeye başlayan fiyat neredeyse %63 değer kazandı. Önemli psikolojik seviye olan 1 dolar da Bitcoin’in ani düşüşler süreci baltalamazsa yakında görülebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine yükseldiğinden, göstergeler yükseliş anlatısını doğruladı ve OBV verisine göre piyasaya önemli ölçüde para girişi var. Bu durum CRV özelinde alım baskısının daha da artabileceğini gösteriyor.

DEX’ler arasında Curve Finance, akıllı sözleşmelerde kilitlenen toplam değer (TVL) açısından işlem hacmine göre en büyük borsa olan Uniswap’ı geride bıraktı. Bu yazının yazıldığı sırada, Curve Finance’ın TVL gücü 4,2 milyar dolar seviyesindeydi. TVL artışı daha fazla yatırımcının buraya ilgi gösterdiğine işaret ediyor.

Diğer otomatik piyasa yapıcıların (AMM) aksine, CRV’nin likidite havuzları, diğer kripto varlıklarla birlikte gelen dalgalanmadan kaçınmak için esas olarak stablecoinler gibi benzer şekilde davranan varlıklardan oluşur. Buna göre DeFi alanındaki büyüme Curve cazibesinden dolayı CRV Tokenin daha da ciddi artışlar yaşamasına neden olabilir.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Bitcoin Halving Nedir? 5 Başlıkta Bitcoin Yarılanması!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Kripto Para Yatırımcılarını Hedefleyen Sosyal Mühendislik Saldırı Yöntemleri!
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
İlgili Yazılar
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Sona Mı Gelindi! Yüzde 410 Artan Altcoin İçin Düşüş Sinyali Geldi Mi? Grafikler Ne Diyor?
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
Kapsamlı Kripto Fiyat Tahminleri! BTC, ETH, AVAX, DOGE, XRP ve SHIB Yorum!
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
AVAX Yatırımcısının Canı Sıkılacak! Bu Değerler Neden Düşüyor? Avax Kaç Dolar?
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Büyük Yükselişin Ayak Sesleri! 2 Uzman Bu Altcoin’in Peşine Düştü!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Bu Altcoin Gerçekten Uzaya Gidiyor! Fiyatı Uçtu, DOGE Değil!
Hoş Geldin Yeni XRP Davası! Bu Sefer SEC Değil! Hedef Herkesi Çok Şaşırtacak!
Hoş Geldin Yeni XRP Davası! Bu Sefer SEC Değil! Hedef Herkesi Çok Şaşırtacak!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
SHIB ve DOGE: Shiba Geleceği ve Dogecoin Yorumları
SHIB ve DOGE: Shiba Geleceği ve Dogecoin Yorumları
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Sürprizler Kapıda İşte Fiyat Hedefleri! Dogecoin, Shiba, XRP, Ethereum ve Solana Yorum!
2023’ün Gözde Altcoin’i İçin Meraklı Bekleyiş Başladı: Yüzde 50 Yükseliş İhtimali!
Boğa Formasyonu Oluştu! Bu Altcoin İçin Ralli Kapıda Olabilir!
Yüzde 40 Yükseldi Fakat Bu Seviyeye Düşebilir! Popüler Altcoinde Tehlike!
Eğer Bu Olursa Fiyatı Uçabilir! Gündemdeki Altcoine Dikkat!
Güncel NFT Haberleri
Kral Geri Döndü! Bir Zamanların Lideriydi, Şimdi Sahne Yeniden Onun! Bakın Hangi Proje!
Ünlü Kripto Para Balinası: Rallinin Fitili Ateşlendi, Şimdilik Bunlar Yükselecek!
Milyar Dolarlık Youtuber’ın İmajı Tehlikede! Projesini Kurtaran Kaptan Olabilecek Mi?
Teorik Olarak NFT Nasıl Üretilir?
Dünyanın En Büyüğüne Kripto Para Şoku! 55 Milyon Dolarlık Dev Kayıp!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Dikkat! Bu 5 Altcoin Tüm Hafta Boyunca Dikkatleri Üzerine Çekebilir! Bakın Listede Neler Var!
DeFi Altcoin’leri Güç Göstermeye Başladı! O Altcoin Rakiplerine Fark Attı!
Onlar Hala Vazgeçmiyor! Dev Kripto Para Yatırımı Duyuruldu! 1 Milyar Dolar Değerinde İtici Güç!
Kripto Para Piyasasının Göz Bebeğiydi! Şimdilerde Yüzüne Bakan Yok!
Bu Ay Alınabilecek 3 DeFi Altcoin! 2025 Hedefli Fiyat Tahminleri!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş. >> CoinTürk 2014-2023