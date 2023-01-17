Okuma Süresi: 3 Dakika

Ocak ayındaki Bitcoin yükselişi birçok kripto paranın yüzde 200’ün üzerinde değerlenmesini sağladı. Üstelik bunun devamı gelebilir. Henüz beklenen yükselişlerine başlamayan bazı kripto paralar balinaların da radarına girmeye başladı. Peki önümüzdeki günlerde 1 doları aşabilecek popüler altcoin hangisi?

Curve DAO Token

Curve Finance (CRV) FTX fiyaskosundan sonra piyasa odağının merkezi olmayan borsalara (DEX’ler) kaymasıyla balinaların ilgisini üzerine çekiyor. WhaleStats’ın bugün yaptığı paylaşıma göre CRV, popüler meme coin Shiba Inu’nun yerini alarak en iyi Ethereum balinaları arasında en çok işlem gören token oldu. Balinalar son 24 saat içinde 5200 CRV Token satın aldı. Rakam çok büyük olmasa da büyük yatırımcıların CRV Tokene ilgi göstermeye başlaması oldukça iyi bir gelişme.

Token Terminal tarafından hazırlanan rapora göre de CRV token sahiplerinin toplam sayısı istikrarlı biçimde artıyor. FTX çöküşünün ardından yatırımcı sayısı %12’lik bir sıçramayla neredeyse 90 bine ulaştı. Bu durum DeFi alanına artan ilginin de bir sonucudur. 2023 boyunca birçok uzman DeFi için daha hızlı bir büyüme bekliyor. Özellikle kripto paraların yükselmeye devam ettiği senaryoda yeni yatırımcıların artık merkezi borsalar kadar DeFi alternatiflere de yöneleceğine inanılıyor. Elbette bu, FTX çöküşünden sonra merkezi borsaların kaybettiği güvenin bir sonucu olacak.

CRV Coin Yükselir Mi?

CRV’nin artan cazibesi fiyat yörüngesine de yansıdı ve 9 Ocak’ta 0,58 dolar seviyesinden yükselmeye başlayan fiyat neredeyse %63 değer kazandı. Önemli psikolojik seviye olan 1 dolar da Bitcoin’in ani düşüşler süreci baltalamazsa yakında görülebilir. Göreceli Güç Endeksi (RSI) aşırı alım bölgesine yükseldiğinden, göstergeler yükseliş anlatısını doğruladı ve OBV verisine göre piyasaya önemli ölçüde para girişi var. Bu durum CRV özelinde alım baskısının daha da artabileceğini gösteriyor.

DEX’ler arasında Curve Finance, akıllı sözleşmelerde kilitlenen toplam değer (TVL) açısından işlem hacmine göre en büyük borsa olan Uniswap’ı geride bıraktı. Bu yazının yazıldığı sırada, Curve Finance’ın TVL gücü 4,2 milyar dolar seviyesindeydi. TVL artışı daha fazla yatırımcının buraya ilgi gösterdiğine işaret ediyor.

Diğer otomatik piyasa yapıcıların (AMM) aksine, CRV’nin likidite havuzları, diğer kripto varlıklarla birlikte gelen dalgalanmadan kaçınmak için esas olarak stablecoinler gibi benzer şekilde davranan varlıklardan oluşur. Buna göre DeFi alanındaki büyüme Curve cazibesinden dolayı CRV Tokenin daha da ciddi artışlar yaşamasına neden olabilir.