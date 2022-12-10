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  •   Yakın Markaj: Bu Altcoin Gerçek Bir Ethereum (ETH) Katili Mi? 

Yakın Markaj: Bu Altcoin Gerçek Bir Ethereum (ETH) Katili Mi? 

Piyasa değeri bakımından ilk 30 arasında yer alan bu altcoin’in gerçek bir Ethereum katili olup olamayacağına göz atıyoruz.
14:03
10 Aralık 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 3 Dakika

“Ethereum katili” olarak lanse edilen kripto para birimlerinden biri de yavaşlık, yüksek transfer oranları ve çevreye zararlı blok zincirleri sorunlarını çözmek için geliştirilen Cosmos (ATOM) olarak karşımıza çıkıyor. Peki Cosmos’un gerçekten bir Ethereum Killer olma potansiyeli bulunuyor mu?

Cosmos ve Amaçları

Bir kripto para projesi ve kripto para birimi olarak Cosmos, blok zinciri teknolojisini geliştiriciler için daha az karmaşık ve daha az zor hale getirmeyi amaçlıyor. Bu nedenle, merkezi olmayan uygulamaların gizemini çözen modüler bir yapıya sahip. Bu, Cosmos Hub gibi çok varlıklı halka açık proof-of-stake (PoS) blok zincirlerinin yanı sıra izinli proof-of-authority (PoA) blok zincirleri oluşturmak için açık kaynaklı bir çerçeve olan Cosmos SDK ile mümkün oluyor.

Bu noktada Cosmos’un ana pozitif yönlerinden birinden de bahsedilmesi gerekiyor: Birlikte çalışabilirlik işlevi. Ayrıca Cosmos, Polkadot (DOT) gibi farklı kripto para birimlerinin ağları arasındaki iletişimi kolaylaştırmak için çapraz blok zinciri üzerinde çalışan varlıklar listesinde de yer alıyor.

Öte yandan Cosmos birlikte çalışabilirliğe odaklanıyor, bu nedenle altcoin, farklı kripto para birimlerinin ağlarının kesişme noktasında çalışan bir platform olan Polkadot’un da doğrudan rakibi olarak görülüyor. Cosmos’ta, tıpkı rakibinde olduğu gibi, özelleştirilmiş bir şekilde çeşitli protokoller oluşturmak mümkün. İki kripto para birimi arasındaki farklardan bir diğeri ise, Cosmos’un Polkadot’ta olduğu gibi blok zincirleri arasında güvenlikten ziyade blok zinciri iletişimi ve benimsenmesini sağlamayı amaçlaması.

ATOM, ETH Killer Olabilir Mi?

Polkadot gibi Cosmos’un da, ağı mükemmel bir değer önerisine sahip olsa bile, daha güçlü bir topluluğa ihtiyacı var. Cosmos, blok zinciri üzerinde çalışacak daha fazla insanı ekosisteme getirmeye veya ücretsiz pazarlama yapmaya odaklanmadığı için hala çok az gerçek dünya uygulamasına sahip olarak değerlendiriliyor.

Bir diğer büyük sorun ise kriptonun, hatalı davranan doğrulayıcıları tamamen sistemden silerek aslında cezalandıran bir stake sürecine sahip olması. Bu, ağ üzerinde iyi davranışı teşvik eden bir mekanizma olsa da, tokenlerini delege eden yatırımcı için çok zararlı olabilir. Çünkü başka bir delege yanlış davrandığında, yanlış davranışla hiçbir ilgisi olmayan delege de cezalandırılır.

Bunlara ek olarak uzman isimlere göre Cosmos’un diğer Ethereum (ETH) rakipleriyle rekabeti göz ardı edilmemeli. Bu, pazar büyümesi açısından altcoin için bir avantaj olabilir. 2,7 milyar dolarlık piyasa değeri ve yazının yayına hazırlandığı sırada 9,6 dolardan işlem gören fiyatı ile analistlere göre ATOM, daha güçlü bir toplulukla, tıpkı Polkadot ve Solana (SOL) gibi daha büyük bir piyasa değerine ulaşabilir.

Bunlara ek olarak hala analistler her ne kadar öyle lanse edilse de bir Ethereum Killer potansiyeli olmadığını düşünüyor.

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