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  •   XRP’ye Neler Oluyor? Tam 93 Milyon Dolar Değerinde! Hareket Devam Ederse Yatırımcının Canı Sıkılabilir!

XRP’ye Neler Oluyor? Tam 93 Milyon Dolar Değerinde! Hareket Devam Ederse Yatırımcının Canı Sıkılabilir!

Dünyanın en çok takip edilen kripto paralarından birisi olan XRP için yeni haberler gelmeye devam ediyor. Son haber balina takipçilerinden geldi.
17:00
24 Şubat 2023
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Balinalar son 24 saat içinde milyonlarca token transfer ederek XRP’ye giriş yapıyormuş gibi görünüyor. 24 Şubat tarihinde dört farklı kripto balinası, bir günde 92,3 milyon dolar değerinde yaklaşık 240 milyon token transfer etti. Buna ek olarak, en büyük 100 BSC balinasının da devasa XRP token varlıklarına sahip olduğu bildirildi. Resmi WhaleStats web sitesi istatistiklerine göre, bu ilk 100 balina şu anda 27,9 milyon dolar değerinde 70 milyondan fazla XRP’ye sahip ki bu gerçekten dikkat çekiyor.

Ripple Devleri Milyonlarca XRP Taşıyor

Popüler bir kripto takip platformu olan WhaleAlert’e göre, dört farklı balina, en büyük işlemin 134.999.900 XRP (52.770.647 dolar değerinde) olduğu milyonlarca XRP token’ını özel bir cüzdan adresinden farklı ve bilinmeyen cüzdan adreslerine aktardı.

Takip hizmeti, 42.000.000 XRP’lik (16.508.007 dolar değerinde) ikinci işlemin Bitso bağlantılı bir cüzdandan herhangi bir kripto borsasına bağlı olmayan anonim bir kripto adresine yapıldığını paylaştı.

Buna ek olarak, 33.000.000 XRP (12.739.024 dolar değerinde) bilinmeyen bir cüzdandan Bitstamp borsasına aktarıldı ve 27.000.000 XRP token (10.647.629 dolar değerinde) Upbit’ten anonim bir adrese taşındı.

Yatırımcılar Arasında Favori

WhaleStats’ın rakamlarına göre, ilk 100 BSC balinası şu anda 27.996.496 dolar değerinde XRP token’ı tutuyor. Tutulan token’lar, bu balinaların toplam kümülatif çantasının %2,38’ini temsil ediyor ve token’ı en büyük tek tutulan token listesinde ilk 10’un içine sokuyor. Dahası, XRP en çok satılan token’ların ilk 10 listesinde yer almıyor ve bu da yatırımcıların token’larını ellerinde tutmayı tercih ettiklerini gösteriyor.

Bu yazının yazıldığı sırada XRP fiyatı 0,389 dolar civarında seyrediyordu ve bu da son 24 saat içinde %1,40’lık bir düşüşe işaret ediyordu. Token için bir günlük işlem hacmi 853.699.407 dolardı. CoinMarketCap’e göre XRP, şu anda 19,82 milyar dolar olan piyasa değeri açısından 6. sırada yer alıyor.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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