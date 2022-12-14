XRP için son gelen haberler coin'i yeni bir noktaya taşıdı. Yapılan son hamle ile birlikte sıralamadaki yerini geri alarak yatırımcıya güven verdi.

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Ripple’ın yerel kripto parası XRP, son 30 gün içinde ilk 10 karlı varlık arasında en kârlı token oldu. XRP fiyatı %12’den fazla artarken, en büyük kripto olan Bitcoin’in (BTC) fiyatı aynı dönemde sadece %6 arttı. Bu fiyat hareketi, XRP’nin marketcap sıralamasında 6. sırayı geri almasına yardımcı oldu.

Balinalar Büyük Miktarlarda XRP Taşıyor

WhaleAlert tarafından sağlanan verilere göre, son 24 saat içinde 411 milyondan fazla XRP taşındı. Balinalar birden fazla işlemde 76,9 milyondan fazla XRP token’ı (yaklaşık 30 milyon dolar değerinde) satın aldı. Bununla birlikte, balina takipçisi tarafından kaydedilen en büyük işlem, Binance kripto borsasında gerçekleşen 16,6 milyon dolar değerinde XRP ekleme işlemi oldu.

Bu arada balina takipçisi, 300 milyon XRP token’ının (yaklaşık 115,97 milyon dolar değerinde) Binance’den bilinmeyen bir cüzdana taşındığı alışılmadık bir işlem kaydetti. Ancak bu işlem, kripto borsası Binance’den kaydedilen yoğun para çekme işlemlerinin ortasında gerçekleşti.

Binance CEO’su CZ, bunun sadece bir FUD olduğunu belirtti. 2017’deki ICO’sundan bu yana kripto işlemleri takip ediliyor. Bunun devamında mevduatların Binance’e geri döndüğü de bildirdi. FTX bulaşmasıyla karşı karşıya kalan Binance’i çevreleyen FUD’un ve DOJ tarafından yapılan bir soruşturmanın büyük para çekme işlemlerinin arkasındaki sebep olduğunu da sözlerine ekledi.

Ripple 6. Sıraya Yükseldi

Öte yandan, bir balina da son fiyat artışının ortasında Bitstamp kripto borsasına yaklaşık 13,8 milyon dolar değerinde XRP token’ı taşıdı. XRP fiyatı son 30 gün içinde yaklaşık %12 arttı. Ripple’ın yerel kriptosu, basın zamanında ortalama 0,39 dolar seviyesinde işlem görüyor. 24 saatlik işlem hacmi 972 milyon dolara yükseldi.

Bu fiyat artışı, XRP’nin kripto paralar sıralamasında 6. sırayı geri almasına yardımcı oldu. XRP, SEC’in açtığı büyük davayla karşı karşıya olmasına rağmen 19,66 milyar doların üzerinde büyük bir piyasa değerine sahip.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.