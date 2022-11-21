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  •   XRP Davası & XRP Haberleri: Dava Kararı Beklenirken XRP Balinaları Neden Bunu Yapıyor?

XRP Davası & XRP Haberleri: Dava Kararı Beklenirken XRP Balinaları Neden Bunu Yapıyor?

XRP için neyin yolunda gittiğini söylemek pek de mümkün değil. Dava sonucu beklenirken balinaların yaptığı son hareket yatırımcıları düşündürebilir.
22:20
21 Kasım 2022
Alican Ülker Yazar: Alican Ülker
Okuma Süresi: 3 Dakika

XRP fiyatı, Ripple uzun vadeli sahiplerinin kayıplarını sınırlandırmak istemesiyle yaşanan satışların ardından 21 Kasım’da neredeyse %7 oranında düştü. Bu arada, Ripple balinaları varlıklarını azaltmaya devam etti.

Daha büyük piyasa belirsizliği, küresel kripto piyasa değerini neredeyse %2,50 oranında düşürerek 802,43 milyar dolar sınırına yaklaştırdı. Piyasa değerine göre yedinci en büyük kripto olan XRP de son 24 saat içinde fiyatı yaklaşık %7 oranında düştüğü için daha büyük piyasa hareketliliği yaşamış gibi duruyor.

Ripple Sosyal Duyarlılığı Güçleniyor

Yatırımcılar Ripple vs SEC davasında özet kararı beklerken XRP fiyat hareketi Ripple sahiplerinin ve balinaların insafına kaldı. Daha büyük piyasa belirsizliğinin ortasında, en iyi altların çoğu BTC tarafından belirlenen liderliği takip ettiği için XRP fiyatı da piyasa ivmesini takip etti.

Hafta sonu boyunca, daha büyük piyasa mutsuzluğu ve Ethereum satışları çoğu fiyatı aşağı çekerken, Ripple medyanın ilgisini çekmeye devam etti. Cumartesi günü CEO Brad Garlinghouse, Ripple’ın FTX’in bazı bölümlerini satın almakla ilgileneceğini söyledikten sonra haber manşetlerine çıktı.

CEO, Ripple’ın FTX’in ticari müşterilere fayda sağlayan kısımlarını ve diğer şirketlerdeki hisselerini satın almakla ilgilendiğini iddia etti. XRP, ağırlıklı duyarlılığın olumluya dönmesiyle yorumlarının ardından sosyal hacimlerde hızlı bir sıçrama gördü.

Sosyal hacimler ve duyarlılık 17 Kasım’da yükseldikten sonra düştü, ancak Garlinghouse’un yorumları sosyal metriklere hafif bir artış sağlamayı başardı. Hafif olumlu duyarlılığa rağmen, Ripple balinalarının ve sahiplerinin piyasada nasıl tepki verdiğine bağlı olarak fiyat büyük ölçüde zarar görmeye devam edebilir.

Ripple Sahipleri Kaybediyor, Balinalar Kaçıyor

Uzun vadeli piyasa değerinin gerçekleşen değere oranı düşerek uzun vadeli şekilde XRP tutanların zarar ettiğini gösterdi. Santiment verileri 10 yıllık, beş yıllık, iki yıllık, 180 günlük ve 90 günlük MVRV oranlarının fiyat hareketleri kötüleştikçe daha da düştüğünü gösterdi.

Buna ek olarak, Whale Alert’ten elde edilen veriler, XRP balinalarının XRP bolluğu piyasaya girdikçe varlıklarını dağıttığını ortaya koydu. 19 Kasım’da, 113,75 milyon dolar değerinde 296 milyondan fazla XRP bilinmeyen bir cüzdandan bilinmeyen başka bir cüzdana taşındı.

Daha yakın bir tarihte, 21 Kasım’da, 17,30 milyon dolar değerinde yaklaşık dokuz milyon XRP bilinmeyen bir cüzdandan Bitstamp’a aktarıldı. Gözle görülür bir başka düşüş eğilimi de 10 milyondan fazla ve sonsuz denilebilecek kadar çok coin’e sahip en büyük balina grubunun son 10 günde yaklaşık bir milyar XRP satması sonucunda oldu. XRP fiyatının 0,3544 dolardan işlem görmesiyle birlikte, kripto paranın kısa vadeli beklentileri daha da düşüşe geçti.

XRP fiyatı, uzun süredir coin’i elinde tutan balinaların kayıplarını fark etmesi ve varlıklarını azaltmasıyla daha fazla düşüşe hazırlanıyor olabilir. Bununla birlikte, düşüş tezi başarısız olursa ve volatilite XRP fiyatını yönlendirirse, daha yüksekte bulunan hedefe doğru boğalar 0,3800 dolar direnç bölgesini hedefleyebilir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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