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XRP veya eskiden yaygın olarak bilinen ismiyle Ripple Coin bugünlerde Cardano’dan iyi performans gösteriyor. Vasil rüzgarının geçmesiyle birlikte ADA Coin kayıplarla yüzleşmeye başladı. XRP ise davanın sona yaklaştığına dair yaygın kanaatin bir sonucu olarak ADA Coin’den iyi performans gösteriyor. Peki 2023 XRP beklentileri neler?

XRP Coin Tahminleri

2020 sonunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple‘a karşı açtığı davanın başlamasından bu yana, altcoinin fiyatı önemli ölçüde düştü. Artan dolaşım arzı ve nispeten yüksek token emisyonu da XRP’nin geçtiğimiz yıl beklenen performansı gösterememesine neden oldu. XRP’nin fiyatı, 0,30 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Son yaşananların ardından ciddi kayıplar yaşasa da ADA Coin gibi alternatiflerden nispeten iyi performans gösterdi.

Son teknik analize göre XRP/USDT 1W grafiğinde, düşen takozun tepesi XRP fiyatı tarafından test ediliyor ve üst trend çizgisinin üzerinde net bir kapanış yükseliş trendinin potansiyel başlangıcı olabilir. Kripto piyasasındaki balinaların, kripto para biriminin yaşadığı son fiyat düşüşünden yararlanarak daha fazla XRP tokeni biriktiriyor. Buna ek olarak, bir rapora göre, geçtiğimiz beş hafta boyunca balina adresleri tarafından tutulan XRP yüzdesi %16,7’den %18,3’e yükseldi. Yani önümüzdeki aylarda sona erecek davanın fiyat üzerinde pozitif sonuçlar doğurmasını bekleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil.

XRP Coin 2023

Daha önce Ripple için geliştirici ilişkileri direktörü olarak görev yapan Matt Hamilton, akıllı sözleşmelerin yakında son teknoloji XRP Ledger’da mevcut olabileceğini ima etti. Eğer bunu başarabilirse programlanabilir XRP Ledger oldukça fazla ilgi görebilir. Bu senaryoda Ethereum ve Solana gibi alternatiflerle rekabet etmeyi hedefleyen bir XRP Ledger göreceğiz. XRP Token için talebi artıracak bu gelişme en az dava kadar fiyata pozitif etki edecektir.

Dava demişken her iki taraf da kapanış argümanlarını teslim etti ve görünen o ki bir karar er ya da geç verilecek. Ripple için bir zafer kesinlikle XRP fiyatında bir artışa yol açabilir. Karar içinse 2023 ilk çeyrek sonuna kadar tarihler veriliyor. Artık Yargıç kararını verecek ve her halükârda XRP bu baskıdan kurtulmuş olacak. Birçok kripto analisti, güçlü temellerin yanı sıra uygun teknik ölçümlerin, önümüzdeki 2023 yılında XRP token için potansiyel bir fiyat rallisine işaret ettiğini doğrulamaktadır.