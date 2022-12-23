Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


XRP Coin 2023 Rallisi Olacak Mı? Ripple Detaylı Analiz ve Fiyat Hedefi!

Temel ve teknik tarafta önümüzdeki yıl XRP yatırımcılarını neler bekliyor? XRP iyi bir kazanç getirecek mi?
18:31
23 Aralık 2022
Fatih Uçar Yazar: Fatih Uçar
Okuma Süresi: 2 Dakika

XRP veya eskiden yaygın olarak bilinen ismiyle Ripple Coin bugünlerde Cardano’dan iyi performans gösteriyor. Vasil rüzgarının geçmesiyle birlikte ADA Coin kayıplarla yüzleşmeye başladı. XRP ise davanın sona yaklaştığına dair yaygın kanaatin bir sonucu olarak ADA Coin’den iyi performans gösteriyor. Peki 2023 XRP beklentileri neler?

XRP Coin Tahminleri

2020 sonunda Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) Ripple‘a karşı açtığı davanın başlamasından bu yana, altcoinin fiyatı önemli ölçüde düştü. Artan dolaşım arzı ve nispeten yüksek token emisyonu da XRP’nin geçtiğimiz yıl beklenen performansı gösterememesine neden oldu. XRP’nin fiyatı, 0,30 doların üzerinde alıcı bulmaya devam ediyor. Son yaşananların ardından ciddi kayıplar yaşasa da ADA Coin gibi alternatiflerden nispeten iyi performans gösterdi.

Son teknik analize göre XRP/USDT 1W grafiğinde, düşen takozun tepesi XRP fiyatı tarafından test ediliyor ve üst trend çizgisinin üzerinde net bir kapanış yükseliş trendinin potansiyel başlangıcı olabilir. Kripto piyasasındaki balinaların, kripto para biriminin yaşadığı son fiyat düşüşünden yararlanarak daha fazla XRP tokeni biriktiriyor. Buna ek olarak, bir rapora göre, geçtiğimiz beş hafta boyunca balina adresleri tarafından tutulan XRP yüzdesi %16,7’den %18,3’e yükseldi. Yani önümüzdeki aylarda sona erecek davanın fiyat üzerinde pozitif sonuçlar doğurmasını bekleyenlerin sayısı azımsanacak gibi değil.

XRP Coin 2023

Daha önce Ripple için geliştirici ilişkileri direktörü olarak görev yapan Matt Hamilton, akıllı sözleşmelerin yakında son teknoloji XRP Ledger’da mevcut olabileceğini ima etti. Eğer bunu başarabilirse programlanabilir XRP Ledger oldukça fazla ilgi görebilir. Bu senaryoda Ethereum ve Solana gibi alternatiflerle rekabet etmeyi hedefleyen bir XRP Ledger göreceğiz. XRP Token için talebi artıracak bu gelişme en az dava kadar fiyata pozitif etki edecektir.

Dava demişken her iki taraf da kapanış argümanlarını teslim etti ve görünen o ki bir karar er ya da geç verilecek. Ripple için bir zafer kesinlikle XRP fiyatında bir artışa yol açabilir. Karar içinse 2023 ilk çeyrek sonuna kadar tarihler veriliyor. Artık Yargıç kararını verecek ve her halükârda XRP bu baskıdan kurtulmuş olacak. Birçok kripto analisti, güçlü temellerin yanı sıra uygun teknik ölçümlerin, önümüzdeki 2023 yılında XRP token için potansiyel bir fiyat rallisine işaret ettiğini doğrulamaktadır.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Stagflasyon Nedir, Olursa Ne Olur? Stagflasyon Döneminde Bitcoin ve Altcoin’ler
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
İlgili Yazılar
XRP’ler Hareket Ediyor, Yatırımcılar Şaşkın! Bu Kadar XRP Nereye Gidiyor?
XRP’ler Hareket Ediyor, Yatırımcılar Şaşkın! Bu Kadar XRP Nereye Gidiyor?
Son Dakika Ripple Davasında Kritik Tarih Belirlendi! İşte Tarihi Gün!
Son Dakika Ripple Davasında Kritik Tarih Belirlendi! İşte Tarihi Gün!
Hazır Olun Başlıyor! XRP, Ethereum ve AVAX İçin Alarm Çalıyor!
Hazır Olun Başlıyor! XRP, Ethereum ve AVAX İçin Alarm Çalıyor!
XRP ve ETH Arasındaki Gerilim Tırmanıyor! Vitalik Özür Dilesin!
XRP ve ETH Arasındaki Gerilim Tırmanıyor! Vitalik Özür Dilesin!
XRP’de Alarm Durumu Mu? Balinalar Bunu Yaparsa Küçük Yatırımcıya Ne Olacak?
XRP’de Alarm Durumu Mu? Balinalar Bunu Yaparsa Küçük Yatırımcıya Ne Olacak?
XRP İçin Kıyamet Niteliğinde Gelişme! Dev Bir Destek Kaybetti! Dünyaca Ünlü CEO Serzenişte Bulundu!
XRP İçin Kıyamet Niteliğinde Gelişme! Dev Bir Destek Kaybetti! Dünyaca Ünlü CEO Serzenişte Bulundu!
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
Milyonlarca Yatırımcısı Olan Altcoin’in Fiyatında Korkutan Hareket! Destek Seviyeleri Güçlü Kalacak Mı?
XRP Davası Son Durum Nedir? Dünyaca Ünlü CEO İnanılmaz Bir İddia Ortaya Attı!
XRP Davası Son Durum Nedir? Dünyaca Ünlü CEO İnanılmaz Bir İddia Ortaya Attı!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Tek Başına Yeterli Mi: Bitcoin ve Altcoin’lerde Teknik Analiz!
ApeCoin Bu Hafta Herkesi Şaşırtabilir! APE Alınır Mı?
Dogecoin Fiyat Tahmini: Boğa Formasyonu Var!
Aralık Ayında Popüler Altcoin Düşmeye Devam Edecek!
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Güncel NFT Haberleri
Beterin Beteri Var! O Token’larda Milyonlarca Dolar Kaybettiler!
Bu Altcoin Tüm Olumsuzluklara Rağmen Güçlü Duruyor! İkinci Büyük Ekosistem Oldu!
NFT Dünyasında Pokemon Bilmecesi! Bu Olayın Sonu Nereye Varacak?
Bu Altcoin Büyük Dalgaya Hazırlanıyor! Heyecanlı Bekleyiş Başladı!
Filmlere Konu Olacak NFT Soygunu! 1 Ayda 1 Milyon Doları Cepledi!
Güncel DEFI Gelişmeleri
Yüz Milyonlarca Doları Yöneten Şirket Kripto Paralarda Orayı İşaret Etti: Kaya Gibi Sağlam
Kripto Paralarda Kırmızı Alarm! Bu Değer Şubat 2021’den Bu Yana İlk Kez 40 Milyar Doların Altında!
İflas Söylentisiyle Eriyordu! Yeni Hamleyle Altcoin Şimdi Yükseliyor!
Veriler Bu Altcoin’in Potansiyel Gücüne İşaret Ediyor! Ethereum Kadar Popüler!
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022