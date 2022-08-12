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Wing Finance Coin Nasıl Alınır?

Wing Finance, kurumsal bir blok zinciri çözüm protokolü olan Ontology'nin arkasındaki ekip tarafından geliştirilen bir protokoldür
21:08
12 Ağustos 2022
İlayda Peker Yazar: İlayda Peker
Okuma Süresi: 2 Dakika

Wing Finance, kurumsal bir blok zinciri çözüm protokolü olan Ontology’nin arkasındaki ekip tarafından geliştirilen bir protokoldür. Geliştiricilerin amacı, DeFi’de dağıtılan ana akım finansal ürünlerde mevcut olan sorunları ele almaktı. Ağırlıklı olarak kredi unsurlarını alana tanıtmak için tasarlanan süreçle Ontology, Wing Finance’i ortaya çıkardı.

Wing Finance (WING) Nedir?

Wing Finance ($WING), DeFi’de kredi tabanlı, zincirler arası bir borç verme platformudur. Ana hedefi, büyük teminat gerekliliklerini ortadan kaldıran bir kredi değerlendirme modülü aracılığıyla dijital kredi hizmetlerini herkes için daha erişilebilir hale getirmektir.

Kredi değerlendirme çerçevesi, Ontology üzerine inşa edilmiş bir mekanizma olan OScore sistemi etrafında çalışır. OScore, DeFi için bağımsız bir itibar ve kredi değerlendirme sistemidir. Zincirler arası işlemlerde desteklenen tanımlayıcıların ve kimlik bilgilerinin uygulanması yoluyla çalışır.

Basitçe söylemek gerekirse, herhangi bir kullanıcının varlıklarını veya bakiyesini ve ayrıca dijital varlıkları yönetme geçmişlerini etkileyen bir kredi değerlendirme aracı sunan sistemdir. Bunu yapmak için OScore, Bitcoin, Ethereum ve Ontology üzerine kurulu olanlar gibi bir kullanıcının varlıklarına dijital bir kimlik ekler. Bu, sistemin bir kullanıcının kredi puanını belirlemesine yardımcı olur.

Ontology, OScore sistemine daha fazla değerlendirme işlevi ve zincir üstü veri entegre etmek için çalışıyor.

WING token, Wing Finance’in yerel hizmet tokenıdır. Platformun ödül sistemini ve oylama mekanizmalarını desteklemek için kullanılır.

Topluluk, Wing’in üç ana havuzundaki protokol parametrelerine oy verebilir. Bunlar ödünç verme havuzu, ödünç alınan havuz ve risk kontrol marjı havuzudur. Bir topluluk oylamasına tabi olabilecek işlevlere bazı örnekler, ödünç alınabilecek varlıkların türü, minimum ve maksimum borçlanma ve borç verme tutarları ve diğer risk kontrol gereksinimleridir.

WING Coin Nereden Alınır?

WING Coin, işlem hacmi bakımından dünyanın en büyük kripto para borsası olan Binance üzerinden güvenle alınıp satılabilir.  WING Coin; Binance platformunda WING/BTC, WING/USDT, WING/BNB ve WING/BUSD paritelerinde işlem görüyor. WING Coin, bu rehberin hazırlandığı sırada 15 dolardan alım satım işlemi görüyor.

WING satın almak için öncelikle Binance borsasına üye olmak gerekmektedir. Üyeliğin tamamlanmasıyla Binance hesap cüzdanına kripto para veya fiat para birimi transfer edilmelidir. Transferin tamamlanmasının ardından yukarıda belirtilen üç pariteden de WINGCoin satın alabilirsiniz. WING/USDT işlem çiftinden satın alma için öncelikle bu paritenin arayüzüne gidilmelidir. WING/USDT arayüzünde limit sekmesinde belirtilen alana satın alınmak istenen miktar girilir. Miktarın belirtilmesinin ardından WINGAl emri ile satın alma işlemi gerçekleştirilir.

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