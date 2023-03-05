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WhaleStats, Ethereum Balinalarının Radarındaki Altcoin’leri Sıraladı!

WhaleStats, en büyük 1000 Ethereum balinası tarafından son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın alınan kripto varlıkları sıraladı.
17:30
5 Mart 2023
Yazar: Ali Eren Girişken
Okuma Süresi: 2 Dakika

Portföyünde oldukça yüksek miktarlarda kripto varlık bulunduran ve kripto ekosisteminde ‘balina’ olarak nitelendirilen adreslerin gerçekleştirdiği işlemleri takip eden ve bu bağlamda çeşitli verileri paylaşan WhaleStats, en büyük 1000 Ethereum balinasının son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto varlıkları sıraladı.

Ethereum Balinalarının Radarındaki Altcoin’ler

Kripto para piyasası, son haftalarda gelen güncel haber akışları ve son makroekonomik veriler ile birlikte düşüş yönlü bir ivme yakaladı. Kripto para piyasasının toplam değerinde de bu süreçte ciddi bir düşüş kaydedildi. WhaleStats, kripto para piyasasındaki bu yön belirsizliği devam ederken Ethereum balinalarının radarınaki altcoin’leri sıraladı ve kritik verileri paylaştı. WhaleStats verilerine göre portföyünde bulundurdukları kripto varlık miktarına göre en büyük 1000 Ethereum balinası olarak kabul edilen adreslerin son 24 saatte en yüksek miktarlarda satın aldığı kripto para birimleri arasında USDC ve USDT ilk iki sırayı paylaşan kripto para birimleri oldu. Ayrıca WETH, aSTETH, stETH, DAI, MATIC, LQTY, COMP ve APE de sırasıyla bu listede yer aldı.

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WhaleStats’ın paylaştığı verilere göre Ethereum balinaları birçok popüler kripto para birimlerindeki yatırımlarına eklemeler yapsa da başta Santiment olmak üzere çok sayıda on-chain veri sağlayıcısı, balinaların son haftalarda satış eğiliminde olduklarını ve piyasada yakın zamanda yeniden bir satış baskısı oluşabileceğini öne sürdü. Lider kripto para birimi Bitcoin (BTC), son haftalarda kaydettiği değer kayıplarının ardından 22.400 dolar fiyat seviyelerinden işlem görmeye başladı. Kripto para piyasasının toplam değeri ise CoinMarketCap verilerine göre 1,02 trilyon dolar seviyelerine kadar geriledi.

Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısıyla risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.

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