Bitcoin kritik bölgeyi korumaya devam ediyor. Peki olası 50.000 dolar ziyaretinde popüler altcoinler nasıl bir tepki verebilir? Waves Coin yatırımcıları neden projeden kaçıyor?

Bitcoin ABD borsalarının açılışıyla birlikte düşüşe geçti fakat 45.000 doların üzerinde tutunmaya devam ediyor. Günlerdir yapılan uyarılarda 44.000 dolar bölgesinin kritik destek olduğunun altı çiziliyordu. BTC bu bölgeyi koruduğu sürece orta vadede 52.000 dolar ile 58.000 dolar arasında yeni bir zirveyi hedefleyecek. Elbette bu senaryoda altcoinler ciddi artış yaşayacak. Peki popüler altcoinlerde son durum ne?

Waves Coin Alınır Mı?

Platformdaki stablecoin 0,8 dolara kadar düştü. Dolara endeksli kripto paraların 1 dolara sabit kalması gerekiyor, toplam stablecoin varlığının tamamından fazlası Waves tarafından desteklenirken yani %100+ teminat bulunduğu sırada böylesi bir düşüş yaşanması elbette normal değil. Waves fiyatı 1 dolar seviyesinde tutamadı doğal olarak bu durum Waves ekosistemi hakkında soruları gündeme getirdi.

Neutrino USD (USDN) stablecoin’inin, gerçek dünya ABD doları ile Waves sistemindeki dijital tokenler arasında değer alışverişi için kullanılıyordu. Adından da anlaşılacağı gibi, Neutrino’nun bu özel sürümünün her zaman yaklaşık 1,00 dolar değerinde olması, otomatik işlemler ve merkezi WAVES tokeninin stake edilmesi yoluyla değerini stabilize etmesi gerekiyor. Ne yazık ki, Neutrino USD bu hafta stabil kalamadı. Bu hareket, yatırımcıların bir bütün olarak Waves platformuna olan güvenlerinin bir kısmını kaybettiğinden, WAVES tokeninde de keskin bir düzeltmeyi tetikledi.

Çeşitli sosyal medya platformlarındaki eleştirmenler, Waves içindekilerin son zamanlarda token fiyatını yapay yollarla şişirdiğini iddia ediyor. Kimin suçlanacağını zaman gösterecek ve WAVES tokeni mesele çözülene kadar muhtemelen çılgınca düşmeye devam edecek. Merkezi olmayan uygulama oluşturucuların bu Ethereum uyumlu geliştirme platformuna birçok alternatifi vardır ve bu da sistemin çalışmadığı ortaya çıkarsa uzaklaşmayı kolaylaştırır. Bu seviyeler Waves için son derece ucuz ve hakkındaki FUD söndüğünde fiyat hızla yükselişe geçebilir. Peki bu iddiaların asılsız olmadığı ortaya çıkarsa? Elbette bu senaryoda Waves uzun bir süre şu an bulunduğu 31 dolar bölgesini göremez. Token yaklaşık 1 hafta önce 63,88 dolarda zirve yapmıştı ve yazı hazırlandığı sırada %50’nin üzerinde kayıpla 31 dolardan alıcı buluyor.

ADA Coin ve Spell Token Yorum

Hisse kanıtıyla çalışan ağlar arasında en büyüğü Cardano (ADA)’dur. Geçtiğimiz yılın son çeyreğinde Alonzo ile akıllı sözleşmeler için uyumlu hale gelen Cardano, geliştirici aktifliği bakımından ciddi pik yaptı. Cardano’nun henüz yeni olduğunu ve platforma daha fazla uygulamanın gelebileceğini unutmamak gerekiyor. Kısa vadede 1 doların üzerinde tutunabilen ADA fiyatı yükselişine devam edebilir. Cardano (ADA) yazı hazırlandığı sırada 1,19 dolardan alıcı buluyor.

Spell token yazı hazırlandığı sırada 0,00525 dolardan alıcı bulmaya devam ediyor. Token dün sabaha karşı 0,00653 dolara kadar yükselmişti. Bitcoin’in yaşadığı geri çekilme onu da olumsuz etkiledi.

Binance listelemesinden kısa bir süre sonra 0,028 dolara yükselen fiyat Aralık sonundan bu yana düşüşüne devam ediyor. Mart ortasında 0,003 dolara düşen fiyat %90’a yakın kayıp yaşamıştı kabaca 1 ay içinde %100 artış yaşayarak bu kayıpların bir kısmını telafi etti. Ancak halen geçtiğimiz yıl ulaştığı zirvenin %75 civarında altında fiyatlanıyor. Spell token 0,0054 doların üzerinde kalıcı olabilirse 0,0067 doları hedefleyebilir. Elbette Bitcoin’in durumu belirleyici olacaktır. Orta vadeli yatırımcılar 0,01 ve 0,021 ile 0,026 dolar seviyelerinde kademeli satış bekleyebilir. Elbette projeyi araştırmanız ve kendi risk değerlendirmenizi yapmanız elzemdir.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatilite ve dolaysıyla risk taşıdığının farkında olmalı, kendi araştırmaları doğrultusunda işlemlerini gerçekleştirmelidir.