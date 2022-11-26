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Fundstrat Global Advisors’ın kurucu ortağı da olan Wall Street’in önde gelen stratejistlerinden Thomas Lee, 2022’deki kötü performansa rağmen kripto para biriminin eninde sonunda bir geri dönüş yapacağı görüşünde. Lee ayrıca, mevcut piyasa olumsuz olsa bile 200.000 dolarlık Bitcoin fiyat tahminine sadık kalacağını belirtti.

Lee Piyasa Çöküşünden Etkilenmedi

CNBC’nin yakın tarihli bir bölümüne konuk olan Lee’ye göre, mevcut kripto para ayı piyasası yeni bir şey değil. Kripto para sektörünün, Bitcoin’in değerinin tüm zamanların en yüksek seviyesinden yüzde 70’ten fazla düştüğü 2018’dekine çok benzer bir krizden geçtiğine dikkat çekti.

Lee şunları ifade etti,

Bitcoin’in 17.000 dolardan 1.200 dolar civarına düştüğü kripto kışına dönüp bakarsak, en iyi projelerden bazılarının o dönemde yaratıldığını görürüz.

Thomas Lee Bitcoin’de Yükselişini Sürdürüyor

İnsanlara hala Bitcoin almalarını tavsiye edip etmediği sorulduğunda Lee olumlu yanıt verdi. 2017’de Bitcoin hakkında ilk yazdıklarında, insanların tüm servetlerinin sadece yüzde birini kripto para birimine yatırmalarını önerdiklerini ekliyor. O dönemde Bitcoin’in fiyatı 1.000 doların altındaydı ve portföylerini yeniden dengelemeseler bile, bu varlık bugün portföylerinin %40’ını oluşturacaktı.

2017 yılında Lee’s Fundstrat Bitcoin üzerine ilk analizini yayınladığında, firma Bitcoin’in 2022 yılına kadar 15.000 ila 50.000 dolar arasında bir değere sahip olabileceğini öngörmüştü.

Bitcoin yılın başında 50.000 dolar seviyesine yakın işlem gördüğü ve daha önce dünyanın en büyük üçüncü kripto para borsası olan FTX’in çöküşünün bir sonucu olarak son birkaç gün içinde yaklaşık 16.000 dolara düştüğü için bu tahmin büyük ölçüde doğru çıktı.

FTX Çöküşü O Kadar da Kötü Değil

Lee’ye FTX’in çöküşü hakkındaki görüşü sorulduğunda, bunların kripto endüstrisinde önemli anlar olduğuna ve olumlu bir nosyona da sahip olduklarına işaret etti.

Lee görüşünü şu sözlerle destekledi:

Bunun sektör için önemli bir an olduğunu düşünüyorum, sektördeki pek çok kötü oyuncuyu temizlediğini ve arındırdığını düşünüyorum.

Şubat ayında Lee, Bitcoin ile ilgili daha da olumlu bir tahminde bulunmuş ve en önde gelen kripto para biriminin önümüzdeki yıllarda 200.000 dolarlık bir fiyata ulaşabileceğini belirtmişti. Kendisine hala inanıp inanmadığı sorulduğunda, Bitcoin’e olan inancından oldukça emin olduğunu söyledi.

Sorumluluk Reddi: Bu yazıda yer alan bilgiler kesinlikle yatırım tavsiyesi içermez. Yatırımcılar, kripto para birimlerinin yüksek volatiliteye sahip olmaları dolayısı ile risk taşıdıklarını bilmeli ve işlemlerini kendi araştırmaları doğrultusunda gerçekleştirmelidir.