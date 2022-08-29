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ABD’nin önde gelen gazetelerinden Wall Street Journal’da (WSJ) dün yayınlanan bir makale, kripto para dünyasının odak noktası oldu.

Tether: 0,3’lük Bir Düşüş Bile…!

Wall Street Journal raporu, rezerv varlıklarının değerindeki yüzde 0,3’lük bir düşüşün bile “Tether’i teknik olarak iflasın eşiğine getirebileceğini iddia etti. WSJ gazetecileri Jean Eaglesham ve Vicky Ge Huang, Cumartesi günü yayınladıkları bir raporda Tether’in (USDT) rezervlerinin tartışmalı doğasına ve 2017’den beri üzerinde çalışmakta olan ve uzun zamandır beklenen denetimine odaklandı. Eaglesham ve Huang, Tether’in yükümlülükleri ve borçları varlıklarından daha ağır basarsa, bu durumun piyasada kargaşaya neden olabileceğini öne sürdü ve şunları ekledi:

Varlıklardaki %0,3’lük bir düşüş, Tether’i teknik olarak iflas ettirebilir. Bu durum, Tether’in ekosisteminden şüphe duyan bazı uzmanların da uyardığı bir gelişme. Bu, yatırımcı güvenini azaltabilir ve itfalarda bir artışa neden olabilir.

Tether’in web sitesine göre, Tether’in an itibariyle 67,74 milyar dolar değerinde varlığı var. Projenin 67,54 milyar dolar değerinde ise borcu var. Arada sadece 191 milyon dolarlık bir fark var. Ancak Tether baş teknoloji sorumlusu Paolo Ardoino, şirketin sermayesinin “önümüzdeki birkaç ay içinde önemli ölçüde büyümesini” beklediğini söyleyerek Tether’in dar marjlarının ciddiyetine aldırmadı. Yönetici, sistemik bir risk içinde olmadıklarını iddia etti. Ardoino ayrıca, firmanın müşteri fonlarını kullanmakta herhangi bir sorun yaşamadığına dikkat çekti ve yakın zamanda piyasada meydana gelen çöküş sırasında sadece 24 saat içinde 7 milyar doları kullanmayı başardı. Tether‘in web sitesi şu anda rezervlerinin %79,62’sinin nakit, nakit benzerleri, diğer kısa vadeli mevduatlar ve ticari senetlerle desteklendiğini belirtiyor. Geriye kalan %8.36’sı belirtilmemiş tokenler, %6.77’si teminatlı krediler ve %5.25’i şirket tahvilleri, fonlar ve değerli metaller dahil olmak üzere diğer yatırımlardan oluşuyor. Ancak Ardoino, rapora göre Tether’in yaklaşık 5,6 milyar dolarlık diğer yatırımları hakkında yorum yapmaktan kaçındı.

Tether, Daha Şeffaf Hale Geliyor

Tether‘in rezervlerinin doğası, stablecoin’in piyasa hakimiyeti ve firmanın geçmişte Tether’in desteğine ilişkin yanlış beyanlarda bulunduğu iddiasıyla düzenleyicilerle olan ilişkileri göz önüne alındığında, uzun süredir gündemden düşmedi. Şubat 2021’de New York Başsavcılığı ile 18,5 milyon dolarlık bir anlaşmanın parçası olarak, Tether’in yasal olarak nakit ve nakit dışı rezervlerinin belirli bileşimini ortaya koyan üç aylık raporlar yayınlaması gerekiyor.

Ardonio ayrıca WSJ’ye, şirketin daha fazla şeffaflık sağlama çabasının bir parçası olarak yakında aylık raporlara geçeceğini söyledi. Bu ayın başlarında Tether, bağımsız belgeleme yürüterek raporlama şeffaflığı hedeflerine yardımcı olmak için büyük muhasebe firması BDO Italia ile anlaşma imzaladı. Bununla birlikte, Tether‘in mali durumunu inceleyecek ve operasyonlarını denetleyecek olan firmaya henüz tam bir denetim yapılmadı.