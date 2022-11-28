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  •   Vitalik Buterin ve Justin Sun Gibi İsimlerin O Altcoin İçin İflas Açıklaması Yapması Ortalığı Karıştırdı!

Vitalik Buterin ve Justin Sun Gibi İsimlerin O Altcoin İçin İflas Açıklaması Yapması Ortalığı Karıştırdı!

Vitalik Buterin ve Justin Sun'ın o altcoin için şaka yollu iflas açıklaması yapması kafaları karıştırdı.
12:15
28 Kasım 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Tron‘un (TRX) kurucusu Justin Sun, bugün yaptığı açıklamada Ethereum‘un (ETH) kurucu ortağı Vitalik Buterin ile birlikte WEF’e 2 milyar dolar yatırım yaparak Ethereum’un iflas etmesiyle kaybedilen fonları karşılayacaklarını söyledi. Ancak, pek çok kişi bunun WETH’in iflas etmesiyle ilgili bir şakanın parçası olduğunu fark etmedi. Vitalik de dahil olmak üzere büyük isimlerin bu şakaya destek çıkmasıyla kripto para piyasası genelinde satış baskısı oluştuğu görüldü.

WETH’nin İflas Ettiği Şakası Piyasaları Sarstı

Wrapped Ethereum‘a (WETH) dönük yapılan iflas şakasının viral olmasının ardından Ethereum’un kurucu ortağı Vitalik Butern, Ethereum influencer’ı Anthony Sassano, Gnosis kurucu ortağı Martin Köppelmann ve diğer önde gelen isimler de dahil olmak üzere önemli isimler söz konusu şakalaşma akımına dahil oldu.

Tron’un kurucusu Justin Sun da 28 Kasım’da bir tweet atarak Vitalik Buterin ile görüştüğünü ve “WEF “e 2 milyar dolar yatırım yapmaya karar verdiğini söyledi. Sun, WETH’in peg’ini (sabitini) kaybettiğini ve The Wrapped Ethereum Foundation (WEF) CEO’sunun bunu düzeltmek için 2 milyar dolar topladığı şakasını yapan Twitter hesabına atıfta bulundu. Hesabın WEF için verdiği bağlantı aslında Dünya Ekonomik Forumu’nun hesabıydı.

Sun, attığı tweet’te “Kripto para endüstrisinin mütevazı bir üyesi olarak, şahsen en iyi arkadaşım Vitalik Buterin ile görüştüm ve birlikte tüm fonları kurtarmak için WEF’e 2 milyar dolar yatırım yapacağız. Güvenli kalın! Güçlü kalın!” notunu düştü.

Öte yandan Buterin’in ayrıca şakayla karışık WETH ve WEF’in kulağa ne kadar benzer geldiğini söyledi. Bir Twitter kullanıcısı ona WEF coin satın alıp almadığını sorduğunda Buterin “bu sadece Ethereum değil mi” yanıtını verirken “Şahsen ben daha çok WETH ve WEF’in kulağa ne kadar benzediğini henüz kimsenin bunu fark etmemiş olmasına şaşırdım. WETH kullanın, böcekleri yiyin!” dedi.

WETH’nin iflas ettiği FUD’u yayılmaya devam ederken, Twitter’daki kripto para topluluğu WETH’in asla iflas edemeyeceğini ve her zaman ETH ile 1:1 oranında takas edilebilir olacağını açıklamak için uğraş veriyor. Ancak WETH’in iflas şakasının gerçekten de kripto para piyasasını etkilediği görülüyor.

Piyasa Genelindeki Büyük Satış Baskısı

Kripto para piyasası, WETH iflas FUD’unun ortasında büyük bir satıştan geçti. En büyük kripto paralardan Bitcoin (BTC) ve Ethereum sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 4’ün üzerinde düştü. BTC fiyatı 16 bin 500 dolar desteğini aşağı yönde kırarak bu yazının hazırlandığı sırada 16 bin 203 dolardan işlem görüyor. ETH fiyatı ise bin 200 doların altına düşerek şu anda 1.172 dolardan işlem görüyor.

BNB, XRP, DOGE, ADA ve diğerleri dahil olmak üzere diğer büyük altcoin’ler son 24 saat içinde yüzde 3-4 oranında düştü.

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