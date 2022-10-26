Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, dünyanın ikinci en büyük kripto para ağı Ethereum'un temelini oluşturan kodların içindeki matematiğin yalın bir dille anlatımı ve kullanımı hakkında detayların yer aldığı bir makaleyi paylaşarak altcoin'in topluluğuna teşekkür etti.

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Ethereum kurucu ortağı Vitalik Buterin, dünyanın ikinci en büyük kripto para ağı Ethereum’un temelini oluşturan kodların içindeki matematiğin yalın bir dille anlatımı ve kullanımı hakkında detayların yer aldığı bir makaleyi paylaşarak altcoin’in topluluğuna teşekkür etti.

Ethereum’un Ay Matematiği

Vitalik Buterin, en büyük altcoin Ethereum ağının temelini oluşturan kodların içindeki matematiğin herkesin anlayacağı bir dille açıklanması ve kullanımı hakkında detayların yer aldığı bir makaleyi kişisel Twitter hesabından paylaşarak Ethereum topluluğuna teşekkür etti.

Buterin, attığı tweet’te “Ethereum’un ay matematiğinin tamamını insanlar için mümkün olduğunca anlaşılır ve erişilebilir hale getirmek için çok çaba sarf eden güçlü bir kültüre sahip olmasından çok mutluyum. Ekosistemimizi herkese açık tutmak ve uzun yıllar okutulan geleneksel üniversite matematiği eğitimini almayan insanlara kucak açmak istiyorsak bu gerekiyor. Merkeziyetsizlik, pes etmemeyi ve “bu bir kara kutu, biz zekiyiz, bize güvenin” diyerek etrafta bir doktora yapmış havası atmamayı gerektirir.” notunu düştü.

Buterin’in dikkat çektiği ve Scroll’da paylaşılan makalede, sıfır bilgi ispatlarının (zero knowledge proofs) sahip oldukları matematiksel karmaşıklıklar nedeniyle insanlar arasında gizemli bir hava yarattığı, çoğu kişi tarafından anlaşılamaz olmalarından dolayı sihirli gibi görüldükleri için ay matematiği olarak adlandırıldıklarına değiniliyor. Makalede sıfır bilgi ispatlarının iç işleyişi hakkında, birçok sıfır bilgi ispatı sisteminin kritik bir bileşeni olan polinom taahhüt şemaları hakkında herkesin anlayacağı dille açıklama sunuluyor.

ETH’de Son Durum

Öte yandan en büyük ikinci kripto para ve en büyük altcoin Ethereum‘un (ETH) 25 Ekim’de yaptığı çıkışını sürdürdüğü görülüyor. Kripto veri platformu CoinMarketCap’in sağladığı verilere göre ETH, son 24 saatte kaydettiği yüzde 12,49 yükselişle bin 500 doların üzerinde, bin 523 dolardan işlem görüyor.

186.3 milyar dolar piyasa değeri ile ETH, 15 Eylül’de başarılı bir şekilde gerçekleşen The Merge güncellemesinden beri ilk kez bin 500 doların üzerine çıktı ve Ethereum boğalarının fiyatı psikolojik olarak önemli olarak gösterilen bin 500 dolar seviyenin üzerinde tutmak için mücadele ettikleri görülüyor.