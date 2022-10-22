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Veriler Konuşuyor: Yatırımcılar ve Balinalar Bu Altcoin’e Bahis Yapıyor!

Veriler, yatırımcıların ve balinaların popüler altcoin'e bahis yaptıklarını gösteriyor. Peki altcoin için sırada ne var? Detaylar haberimizde.
13:07
22 Ekim 2022
Ömer Ergin Yazar: Ömer Ergin
Okuma Süresi: 3 Dakika

Cardano (ADA) fiyatı, popüler analist Peter Brandt ve influencer Dan Gambardello tarafından öncesinde öngörülen 0,33 dolar seviyesinden toparlanmaya başladı. Üstelik kripto para borsası Coinbase, son 24 saat içerisinde müşterilerinin yüzde 91’inin ADA satın aldığını bildirdi. ADA fiyatı 0,33 dolardan yüzde 5’in üzerinde yükselişle 0,35 dolara dayanmış durumda. Peki ADA için sırada ne var, analistlerin Cardano yorumları ne yönde? Gelin daha yakından bakalım.

Cardano Fiyatı İvme Kazandı

Cardano fiyatı Mayıs ayından beri 0,42 dolar ila 0,55 dolar aralığında işlem görüyordu ve trader’lar Vasil hard fork’unu beklerken önemli bir fiyat hareketi gösteremedi. Bununla birlikte, trader’lar Vasil hard fork’unun gerçekleşmesinin ardından altcoin’de düşüş bekliyorlardı çünkü ADA fiyatı geçmişte gerçekleşen her hard fork’unun ardından düşmüştü. Nitekim Vasil hard fork’unun ardından da aynı şey oldu ve ADA düşüşe geçti.

Popüler teknik analist Peter Brandt, son düşüş öncesi ADA grafiğindeki “düşen üçgen” formasyonu nedeniyle fiyatın düşebileceği konusunda uyarmıştı. Crypto Capital Venture’ın kurucusu Cardano influencer’ı Dan Gambardello da Cardano topluluğunu uyararak düşüş için hazır olmaları tavsiyesinde bulunmuştu. Her iki isme göre ADA fiyatı öncelikle 0,33 dolara düşecek ve bu seviyeden toparlanacaktı. Cardano fiyatı, 10 Ekim’de 0,42 dolardaki destek seviyesini kırdı ve 0,33 dolara kadar geriledi. Brandt ve Gambardello’nun öngördüğü gibi ADA fiyatı 0,33 dolardan toparlanmaya başlamış durumda.

Cardano fiyatı, son 24 saatte 0,33 dolardan yüzde 5’in üzerinde toparlanma ile 0,35 dolara dayandı. Altcoin’in işlem hacminin yalnızca yüzde 3 oranında arttığı görülüyor. Öte yandan ABD merkezli dev kripto para borsası Coinbase, müşterilerinin yüzde 91’nin son 24 saatte ADA satın aldığını bildirdi. Dolayısıyla, Coinbase’deki alım satım aktivitesindeki artıl yükselişe işaret ediyor şeklinde yorumlandı. Ancak teknik gösterler, henüz altcoin için yükseliş teyiti sağlamıyor. 1 günlük zaman diliminde fiyatın EMA-20 ve EMA-50’nin altında hareket ettiği görülüyor. Ayrıca RSI 27 ile aşırım satım bölgesinde bulunuyor.

Balinalar Cardano‘yu daha düşük fiyatlardan biriktirmek için dipten alım fırsatını değerlendirdi. Blockchain’lerdeki büyük hareketlilikleri bildiren WhaleStats’e göre Cardano, son 24 saat içinde en iyi 2 bin BSC balinası arasında en çok kullanılan akıllı sözleşmelerden biri. ADA, ayrıca son 24 saatte en büyük 4 bin BSC balinası arasında işlem hacmine göre ilk 10’da yer alıyor.

Cardano’yu Çevreleyen Gelişmeler ve Zincir Üstü Etkinliği

Trader’lar ve balinalardan gelen talebin yanı sıra Cardano Blockchain’i de büyük bir faaliyete tanık oluyor. Bir Cardano NFT projesi olan Ape Society, son 24 saat içinde 15 bin ADA taban fiyatına ulaştı. Ayrıca Citadoc, platformdaki ilk ADA işlemini duyurdu.

Bir başka proje olan Cardano DEX AdaSwap ise 28 Kasım’da mainnet (ana ağ) lansmanını duyurdu. AdaSwap, ayrıca Aptos Layer-1 zinciri üzerinde çapraz zincire geçiş yapmaya hazırlanıyor.

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