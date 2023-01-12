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Ne LUNC Ne DOGE! Veriler Konuşuyor! 5 Altcoin Durdurulamıyor! Analistler Yatırımcıya Seslendi!

Kripto para piyasası 2023'3 istikrarlı bir başlangıç yaparken, 5 altcoin devasa rallileri ile yatırımcın odak noktası oldu. 
13:30
12 Ocak 2023
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 3 Dakika

Kripto para piyasası 2023’3 istikrarlı bir başlangıç yaparken, 5 altcoin devasa rallileri ile yatırımcın odak noktası oldu.

LDO, SOL ve APT!

Listenin başında Lido DAO (LDO) yer alıyor. Lido DAO, önde gelen Ethereum (ETH) likit staking çözümlerinden biri. Ekosistemde son zamanda meydana gelen güncellemeler ile altcoin odak noktası olmaya devam ediyor. Bu doğrultuda, Lido’nun rallisi, yaklaşan Ethereum Şanghay yükseltmesinin duyuru tarihi ile aynı zamana denk geldi. LDO, Şanhgay güncellemesi sürecinden faydalan projelerden biri olacak. Ağ, stake edilen Ethereum’un önemli bir bölümünü oluşturur ve para çekme işlemi başlatıldığında işlev kazanacak. LDO, sene başından beri %67,84 değer kazandı ve an itibariyle 1,79 dolardan işlem görüyordu. Uzmanlara göre, artış devam edebilir.

Listede ikinci sırada Solana (SOL) bulunuyor. Solana, iflas eden FTX kripto borsası ile ilişkisine dair  endişeleri üzerinden atmayı başardı. Özellikle endişeler, ağın geleceğine ilişkin soruların ortaya çıkmasına neden oldu ve bu da SOL’un fiyatında önemli bir düşüşe neden oldu. Ancak SOL, meme coin Bonk’un  (BONK) rallisinden faydalandı. Meme coin, Solona’nın NFT topluluklarına airdrop yoluyla dağıtıldı ve Solana önemli bir fiyat artışı kaydetti. SOL sene başından beri %57,46 değer kazandı ve an itibariyle 15,42 dolardan işlem görüyor. Listedeki üçüncü altcoin Aptos (APT). Web3 merkezli token, piyasaya meydan okumaya devam ediyor. İlginç bir şekilde APT, blok zincirinde etkinlik eksikliği ve minimum kullanım durumları ile ilgili endişeleri ortadan kaldırıyor. Bu durum geleceğe ilişkin spekülasyonlara yol açan bir faktördü. APT, sene başından beri  %46,39 kazançla an itibariyle 5,12 dolardan işlem görüyor.

ZIL ve KAVA!

Listeki sıradaki altcoin Zilliqa (ZIL). Bir işlem işleme blok zinciri olan Zilliqa (ZIL), 2022’de en aktif kripto para birimleri arasında yer aldı. Ancak altcoin, Kasım ayında satış baskısı altında kaldı. Ancak ZIL, planlı ağ geliştirme ve yeni ortaklıklar ile gündemde kalmayı başardı.  ZIL yıl başından bu yana %38,86 değer kazandı ve an itibariyle 0,02 dolardan işlem görüyor.

Listedeki son altcoin Kava (KAVA). Cosmos (ATOM) ağının hızını ve birlikte çalışabilirliğini birleştiren birinci katman blok zinciri, son zamanlarda fiyat patlaması yaşayan altcoin’ler arasında öne çıkarak toparlanıyor. Kava (KAVA) rallisinin, takımın yol haritasını gerçekleştirmeye yaklaşması gibi hızlandırılmış ağ gelişimiyle desteklendiğini belirtmekte fayda var. Geliştirme faaliyeti, Kava’yı merkeziyetsiz finans (DeFi) için tek adres haline getirmeyi amaçlıyor. KAVA, 2023’te %37,49 değer kazandı ve an itibariyle 0,73 dolardan işlem görüyor.

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