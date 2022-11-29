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Kripto kışı devam ederken, bazı altcoin’ler mevcut ayı piyasasını fırsata çevirerek yeni projelerine ve güncellemelerine devam ediyor.

Ethereum, Cosmos ve Cardano: Durmak Yok!

GitHub verilerine göre Cardano, günlük geliştirme etkinliği açısından ilk üç zincir arasında yer alıyor. Listede Ethereum (ETH) zirvede yer alırken, Cosmos (ATOM) ise ikinci sırada bulunuyor. Cardano sürümleri ve günlük geliştirme raporları hakkında güncellemeler sunan Twitter hesabı Cardano Updates, bu bilgiyi teyit etti. Cardano ekosistemindeki yoğunluğa ışık tutan rapor, önemli veriler paylaştı. Rapora göre, Pazartesi günü, 110 yazar tarafından 64 GitHub deposunda 555 işlem gönderildi. Ayrıca 923.792 ekleme ve 258.667 silme yapıldı. Çeşitli anahtar yönetimi seçenekleri ve popüler donanım cüzdanları için destek sağlayan ve Cardano ile etkileşim içinde olan JavaScript SDK ise 53 işlem gördü. Plutus üzerine kurulu Cardano blok zincirinde yer alan Marlowe’un bir uygulaması olan Marlowe-Cardano da 53 işlem gördü.

Marlowe, Cardano’daki finansal akıllı sözleşmeler ila bağlantılı bir sistem. Cardano düğümü 31 işlem gördü. Daha önce bildirildiği üzere Cardano düğümü sürümü olan 1.35.4 yakın zamanda piyasaya sürüldü ve SPO’ların platforma taşınmasıyla ivme kazanmaya devam ediyor. Cardano’daki Layer 2 ölçeklendirme çözümü Hydra, 28 taahhüt aldı. Cardano’nun en son haftalık raporuna göre Hydra, yeni yayın öncesi sürüm olan “Hydra 0.8.1’de yeni güncellemeler aldı. Yeni sürüm, çeşitli düzeltmeler içeriyor. API’de çeşitli değişiklikler içeren ve ayrıca Hydra düğümündeki hataları düzelten Hydra v.0.8.0 da Ekim’de piyasaya sürülmüştü. Son olarak, ouroboros ağı 25 Github taahhüdü aldı. Rapora göre, Cardano üzerinde inşa edilen 1.146 proje bulunuyor. Bu projeler, Cardano blok zincirinde çeşitli geliştirme aşamalarında.

Cardano CEO’sundan Çarpıcı Açıklama!

Cardano (ADA) CEO’su Charles Hoskinson, geçtiğimiz haftalarda Cardano‘nun kullanım durumunun artmaya devam etmesi ve güncellemelerin hayata geçirilmesi durumunda ADA fiyatının değer kazanacağını söyledi.Hoskinson, Londra merkezli medya kuruluşu City AM ile yaptığı bir röportajda, Cardano’nun değerini artırmasının en iyi yolunun gerçek dünya sorunlarını çözmek ve blok zincirinin kullanımını artırmak olduğunu belirtti.

Yöneticiye göre, ADA‘nın değerini daha yüksek seviyelere çıkarabileceğine inandığı ana etken daha fazla kullanıcı, kullanım durumu ve ekosistemin daha işlev hale gelmesi. Hoskinson, aydan aya artmakta olan işlem hacmi gibi zincir içi metriklerin büyümesine odaklandıklarını bu nedenle inanılmaz derecede umutlu olduklarını yineledi.