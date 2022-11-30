Kripto para piyasası son dönemlerdeki çöküşlerden dolayı zor bir dönemden geçerken, metaverse hala uzun vadede umut vaat eden sektör olarak büyük ilgi görüyor.

Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son dönemlerdeki çöküşlerden dolayı zor bir dönemden geçerken, metaverse hala uzun vadede umut vaat eden sektör olarak büyük ilgi görüyor.

MCADE ve QUINT: Yeni Bir Yaklaşım!

GameFi alanındaki gelişmeler, 2023 ve sonrası için benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor. GameFi ve Play-to-Earn token’ları yatırımcı sayısını artırmaya devam ediyor. Invezz analistleri 2023 yılı için yatırım fırsatı sunan 4 mataverse projesini paylaştı. Analistlerinden listesindeki ilk altcoin Metacade (MCADE). Ön satışı başlamak üzere olan Metacade, 2023 için yatırım yapılabilecek en iyi metaverse projelerinden biri konumunda.

GameFi tabanlı Metacade, kullanıcıların oyunun geleceğini şekillendirme gücüne sahip olduğu sanal bir oyun platformu. Listedeki ikinci altcoin Quint (QUINT). Quint, metaverse ile gerçek dünyayı benzersiz şekillerde harmanlamayı amaçlayan biraz farklı bir metaverse projesi. Genel olarak Quint, bir NFT pazarında satın alma ve satma, stake etme ve ödüller kazanma yeteneği ile mevcut diğer en iyi metaverse paralarının çoğuna çok benziyor olsa da, aynı zamanda farklı işlevleri var. Quint ayrıca, kullanıcıların otel konaklamaları ve restoran indirimleri gibi gerçek ödüller kazanabilecekleri süper staking olanağı sunarak gerçek dünya ile metaverse evrenini yeni şekillerde birleştirmek istiyor.

HERO: Metaverse Evreninde Devrim!

Listenin üçüncü sırasında orijinal metaverse dünya kurucularından biri olan Decentraland (MANA) var. MANA piyasaya sürüldüğünden beri popülaritesinde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Sn çöküş, MANA’yı sert vurdu. Uzmanlara göre, mevcut zorluklara rağmen, özelleştirilebilir arazi arsaları, metaverse’nin temel dayanaklarından biridir ve önümüzdeki yıllarda en iyi metaverse paraları arasında yer alacaktır. Listenin dördüncü sırasında MetaHero (HERO) yer alıyor.

MetaHero, metaverse’nin görünüşünü değiştirmek ve bu evreni gerçek dünyaya her zamankinden daha yakın hale getirmek istiyor. Şu anda, metaverse avatarları ve kreasyonları bilgisayar tarafından üretilen dijital varlıklardır. MetaHero bunu değiştirmeye çalışıyor. MetaHero, dijital oluşum yerine, gerçek dünyadaki nesneleri ve insanları metaverse’e tarayarak dünyanın en büyük ve en gerçekçi metaverse varlıklarından oluşan evreni oluşturmayı hedefliyor. Citi Bank ve Grayscale raporuna göre, metaverse sektörü önümüzdeki yıllar içerisinde değerini kat kat artırma potansiyeline sahip.