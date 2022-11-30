Al / Sat
Play to Earn Oyunlar Metaverse NFT Web3


  • CoinTürk
  •   Uzmanlar 4 Metaverse Altcoin’i Paylaştı: 2023’te Yer Yerinden Oynayacak!

Uzmanlar 4 Metaverse Altcoin’i Paylaştı: 2023’te Yer Yerinden Oynayacak!

Kripto para piyasası son dönemlerdeki çöküşlerden dolayı zor bir dönemden geçerken, metaverse  hala uzun vadede umut vaat eden sektör olarak büyük ilgi görüyor.
17:00
30 Kasım 2022
Serkan Aydın Yazar: Serkan Aydın
Okuma Süresi: 2 Dakika

Kripto para piyasası son dönemlerdeki çöküşlerden dolayı zor bir dönemden geçerken, metaverse  hala uzun vadede umut vaat eden sektör olarak büyük ilgi görüyor.

MCADE ve QUINT: Yeni Bir Yaklaşım!

GameFi alanındaki gelişmeler, 2023 ve sonrası için benzersiz bir yatırım fırsatı sunuyor. GameFi ve Play-to-Earn token’ları yatırımcı sayısını artırmaya devam ediyor. Invezz analistleri 2023 yılı için yatırım fırsatı sunan 4 mataverse projesini paylaştı.  Analistlerinden listesindeki ilk altcoin Metacade (MCADE). Ön satışı başlamak üzere olan Metacade, 2023 için yatırım yapılabilecek en iyi metaverse projelerinden biri konumunda.

GameFi tabanlı Metacade, kullanıcıların oyunun geleceğini şekillendirme gücüne sahip olduğu sanal bir oyun platformu.  Listedeki ikinci altcoin Quint (QUINT).  Quint, metaverse ile gerçek dünyayı benzersiz şekillerde harmanlamayı amaçlayan biraz farklı bir metaverse projesi. Genel olarak  Quint, bir NFT pazarında satın alma ve satma, stake etme ve ödüller kazanma yeteneği ile mevcut diğer en iyi metaverse paralarının çoğuna çok benziyor olsa da, aynı zamanda farklı işlevleri var.  Quint ayrıca, kullanıcıların otel konaklamaları ve restoran indirimleri gibi gerçek ödüller kazanabilecekleri süper staking olanağı sunarak gerçek dünya ile metaverse evrenini yeni şekillerde birleştirmek istiyor.

HERO: Metaverse Evreninde Devrim!

Listenin üçüncü sırasında orijinal metaverse dünya kurucularından biri olan Decentraland (MANA) var. MANA  piyasaya sürüldüğünden beri popülaritesinde inişli çıkışlı bir süreç yaşadı. Sn çöküş, MANA’yı  sert vurdu. Uzmanlara göre, mevcut zorluklara rağmen, özelleştirilebilir arazi arsaları, metaverse’nin temel dayanaklarından biridir ve önümüzdeki yıllarda en iyi metaverse paraları arasında yer alacaktır. Listenin dördüncü sırasında MetaHero (HERO) yer alıyor.

MetaHero, metaverse’nin görünüşünü değiştirmek ve bu evreni gerçek dünyaya her zamankinden daha yakın hale getirmek istiyor. Şu anda, metaverse avatarları ve kreasyonları bilgisayar tarafından üretilen dijital varlıklardır. MetaHero bunu değiştirmeye çalışıyor. MetaHero, dijital oluşum yerine, gerçek dünyadaki nesneleri ve insanları metaverse’e tarayarak dünyanın en büyük ve en gerçekçi metaverse varlıklarından oluşan evreni oluşturmayı hedefliyor.  Citi Bank ve Grayscale raporuna göre, metaverse sektörü önümüzdeki yıllar içerisinde değerini kat kat artırma potansiyeline sahip.

Haberlerimizi Telegram kanalımızdan, Instagram, Facebook, Twitter hesaplarımızdan ve Youtube kanalımızdan takip edebilirsiniz.

Araştırma Makaleleri
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Kripto Kahininden Yatırımcılara 11 Tavsiye! Kazanmanın Sırları!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
Paranızı Blockchain Teknolojisi İle Takip Edin!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
FTX, Binance ve SBF Hakkında Türk Kripto Kullanıcıları Ne Düşünüyor? Güncel Anket Sonuçları!
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Bitcoin (BTC) Alınır Mı? 2023 Bitcoin Geleceği ve Son 2 Yılın Muhasebesi
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Kutumda Büyük Hissediyorum: Coniun Pass C-Box ve C-Box2 Nedir?
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: 8 MetaBall Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Play to Earn Metaverse Oyunları: Wonderzone Oynayarak NFT Kazanmayı Deneyimliyoruz!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
Oynayarak Kazandıran Play to Earn Oyununu Deneyimledik!
İlgili Yazılar
Bu Ülke Dünyanın En Büyük Futbolcusuna Sahip! Peki Fan Token’ları Ne Durumda?
Bu Ülke Dünyanın En Büyük Futbolcusuna Sahip! Peki Fan Token’ları Ne Durumda?
Hooked Protocol (HOOK) Coin Nasıl Alınır?        
Hooked Protocol (HOOK) Coin Nasıl Alınır?        
Çöküşleri Bilen Analist Bu Altcoin’de Yüzde 80 Artış Bekliyor! Tarih Verdi!
Çöküşleri Bilen Analist Bu Altcoin’de Yüzde 80 Artış Bekliyor! Tarih Verdi!
Veriler Bu Altcoin’de Büyük Çıkışa İşaret Ediyor! Ancak Buna Dikkat!
Veriler Bu Altcoin’de Büyük Çıkışa İşaret Ediyor! Ancak Buna Dikkat!
Dikkat! 2 Ünlü Platformdan Kritik SHIB Tahmini! Noel’de Bu Seviyeler Gelebilir!
Dikkat! 2 Ünlü Platformdan Kritik SHIB Tahmini! Noel’de Bu Seviyeler Gelebilir!
Birçok Kez Bilen Platform Açıkladı: 3 DeFi Altcoin Patlayacak! İşte Tarihler ve Tahminler!
Birçok Kez Bilen Platform Açıkladı: 3 DeFi Altcoin Patlayacak! İşte Tarihler ve Tahminler!
Gözler O Altcoin’de! Analiste Göre Büyük Bir Hareketin Gelmesi An Meselesi!
Gözler O Altcoin’de! Analiste Göre Büyük Bir Hareketin Gelmesi An Meselesi!
Beklenen Duyuru Geldi! SHIB’in Rakibi Meme Coin’den 100x Müjdesi!
Beklenen Duyuru Geldi! SHIB’in Rakibi Meme Coin’den 100x Müjdesi!
Çok Okunanlar

COINTURK TV
Son Teknik Analizler
Bitcoin 2 Kritik Seviyeyi Aşmalı! Kısa Vadeli Kripto Hedefleri!
Cardano (ADA) Yatırımcıları Ağır Kayıplarla Karşı Karşıya! Kritik Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin İlk Yaşandı: Hiç Yaşanmamış Bir Seviye Kendini Gösterdi!
“Dünya Kupası Rallisi” Yapan Chiliz’de (CHZ) Bu 2 Seviyeye Dikkat!
Bitcoin İçin Alım Sinyali Veren TD Sequential Göstergesi Nedir? 
Güncel NFT Haberleri
Büyük Açıklama Geldi! Bu Proje Tüm NFT Piyasasını Ayağa Kaldırabilir!
Kripto Para Dolandırıcılarına Dikkat! Bu Etkinliği Gözlerine Kestirdiler!
DeFi ve NFT Büyümesi Darbe Alırken; ADA Fiyatı, Sahipleri İçin Kısa Vadeli Bir Soluklanma Sağladı!
Opensea NFT Pazarında Analiz Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 2
Opensea NFT Pazarında Al Sat İşlemleri Nasıl Yapılır? Opensea Kullanımı 3
Güncel DEFI Gelişmeleri
Önde Gelen Kripto Şirketi Bu 3 DeFi Altcoin’ine Odaklandı!
Büyük DeFi Depremi! Kripto Şirketi Boyun Eğdi!
DeFi Krallarından Biri Müjdeyi Verdi! Bu Altcoine Dikkat!
FTX’in İflasıyla Yatırımcılar Bu Altcoin Projesine Kilitlendi! Talep Patlaması Yaşıyor!
Sıcak Gelişme: DeFi Altcoin 33 Milyar Dolarlık Bankayla Ortaklık Kurdu!
Editörün Seçtikleri
Bitcoin Haberleri
Yeni Başlayanlar İçin 12 Maddelik Kripto Para Başlangıç Rehberi
Bitcoin (BTC)
Bitcoin Grafiği ve Fiyatları
Bitcoin Haberleri
Bitcoin Dünyasında Dolandırıcılıktan Nasıl Uzak Dururum?
Blockchain Bilişim A.Ş.>> CoinTürk 2014-2022