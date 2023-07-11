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Özellikle Asya bölgesindeki kripto odaklı gelişmeler yatırımcılar tarafından yakından izleniyor. Bu alanda uzman isim merak edilenleri cevaplandırdı. Çin’in kripto yasağının üzerinden 2 yıl geçmesine rağmen Hong Kong eliyle kriptoya daha ılımlı bir yaklaşım benimseniyor. Eski Huobi Üniversitesi Başkanı da son yaşanan gelişmelerle ilgili merak edilenleri cevaplandırıyor.

Coinbase ve Binance Davası

Eski Huobi Üniversitesi Başkanına sorulan ilk soru Coinbase ve Binance’a karşı açılan SEC davalarının ne kadar kötü olup olmadığıyla ilgiliydi.

“Bu iki dava, sektörün temellerinde bir düşüş senaryosu oluşturmuyor. Kısıtlayıcı politikalar piyasa duyarlılığını yalnızca geçici olarak etkiler ve düzenleyici önlemler kaostan kaynaklanır, son kötü haber diye bir şey yoktur. Piyasa, bir düzeltme sonrası tabanını sağlamlaştırdıktan sonra ileriye doğru hareket eder. Dijital varlık düzenlemesiyle ilgili olarak, ABD her zaman küresel bir ölçüt olmuştur. Hong Kong’un Web3 politikasını benimsemesinin ardından, ABD’deki düzenleme hızını etkilemiş gibi görünüyor. ABD seçim yılı yaklaşırken, farklı düzenleyici kurumların kısa vadeli bir çözümünü görmek zor; SEC’in yasal yaptırım eylemi için, Coinbase’in ve SEC’in Law is Law’ın savaşına daha fazla odaklandım. Uzun vadeli bir piyasa düzenlemeden korkmaz, ancak düzenleyici eylemsizlikten korkarım. Küresel olarak kasvetli bir makroekonomik bağlamda, en büyük fon kaynağı olan ABD’nin sektörden uzaklaşması yeni fonların girişi ve sektöre girme yolları konusunda sorunlara yol açacaktır. Son zamanlarda, Binance’in Hollanda’dan çekilmesi endişe verici bir noktadır ve diğer ülkeler için bir yasa uygulama şablonu haline gelebilir ve bu da sorunun derinleşmesine neden olur. SEC ve Binance bazı konularda fikir birliğine varmış durumda. ABD düzenlemesinin çıkış noktası, Hong Kong’a benzer şekilde, hepsi yatırımcıları korumayı amaçlayan yüzyıllık geleneksel finansal düzenleyici çerçeve ile potansiyel riskleri kısıtlamak ve sınırlamaktır”.

Boğa Sezonu Ne Zaman?

Sıradaki soru boğa sezonuyla ilgiliydi. Bunun nasıl tetikleneceği ve ne zaman olacağıyla ilgili soruya cevap olarak şunları söyledi;

“Boğa piyasasının hemen geleceğine inanmıyorum, ancak şu anda ayı piyasasının ilerleyen aşamasındayız. Sektörün geniş fırsatları var ve ayarlama veya düşüş olmadan fırsatlar nereden gelecek? Ben şahsen döngüyü dört aşamaya ayıran “Digital Asset Clock” teorisine katılıyorum: piyasa ısınması (iyileşme dönemi), sermaye akışı (aşırı ısınma dönemi), piyasa çöküşü (durgunluk dönemi) ve inovasyon dalgası (durgunluk dönemi). Şu anki aşama belirgin. Kripto varlıklarınızı koruyun. Kısa vadeli boğa, uzun vadeli ayı, kripto piyasasının mevcut özelliğidir, ancak her boğa döngüsünde, tahminimiz son zirveyi aşacağı yönündedir. BTC’nin 2024 ve 2025’te halving anlatısıyla boğa sezonunu başlatması muhtemeldir.”

Hong Kong Kripto Düzenlemesi

Çoğu uzman Asya’nın kripto konusunda iyimser bir tavır takınmaya başlamasının batıda kripto çökerken doğuda yeniden doğuyor söylemlerini diline dolamasına neden oldu.

“Coinbase ve Binance’e karşı açılan SEC davaları “Batı Düşüyor, Doğu Yükseliyor” anlatısında bir doruk noktasıdır. Bölgesel düzenleyici otoriteler arasındaki güç oyunu ilgi çekici bir etkiye sahiptir, ancak küreselleşme ve dijitalleşme bağlamında, bölgeler arasındaki rekabet ve tamamlayıcılık güçleri, Hong Kong’un pilot programının stratejik önemini daha da vurgulayarak pazar ve politikalardaki değişiklikleri yönlendirmiştir. FTX‘in çöküşüyle birlikte Hong Kong geçen yıl Kasım ayında uygun Web3.0 politikalarını açıkladı ve kripto para piyasası için “Batı Düşüyor, Doğu Yükseliyor” aşamasını başlattı. ABD’de kurumsal dijital varlık operasyonları yürüten işletmeler, artan düzenleme maliyetleri nedeniyle ABD’den çıkmayı düşünmeye başladı ya da çoktan çıktı. Hong Konglu bir yasa koyucu Coinbase’in CEO’suna zeytin dalı uzattı.”

Peki Çin bu alandaki gücünü artırmak için erken dönemde Hong Kong eliyle kriptoya girmiş olabilir mi?