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Geçmişte birçok kez popüler altcoinlerin devasa kilit açılışlarıyla hızla çakıldığını gördük. Yine aynısı olabilir. Yatırımcıların çoğu altcoinlerin token enflasyonunu umursamıyor. Örneğin DYDX piyasaya sürüldüğünde arzının çok az bir bölümü dolaşımdayken her geçen ay ilk dolaşım arzı kadar yeni token piyasaya sürüldü. Bu da çift haneli fiyatın hayal olarak kalmasına neden oldu.

Temmuz Ayı Kilit Açılışları

Temmuz ayında Aptos (APT), ApeCoin (APE), Axie Infinity (AXS) ve Optimism (OP) dahil olmak üzere birçok altcoinin ciddi anlamda yüksek kilit açılışları olacak. Toplam kilit açılışı 138 milyon doların üzerinde de sığ likidite ortamında bu rakam oldukça yüksek.

Aptos (APT)

Aptos, 31 milyon doların üzerinde değere sahip 4,54 milyon tokenı dolaşıma sokacak. Token, dolaşım arzının %2,16’sını oluşturmaktadır. Proje, vakıf için 1,33 milyon token ve topluluk için 3,21 milyon tokenın kilidini açacak.

Birkaç saat içinde kilit açılışının tamamlanması bekleniyor.

APE Coin

17 Temmuz’da ApeCoin (APE) 15.60 milyon tokenı dolaşıma sokacak. Değeri 29,95 milyon dolar olan APE tokenleri, dolaşım arzının %4,23’ünü oluşturuyor. Tokenler Yuga Labs, Hazine, lansmana katkıda bulunanlar, hayır kurumları ve Yuga Lab kurucusu için açılacaktır.

Axie Infinity (AXS)

Axie Infinity, projenin staking ödülü olarak 3,43 milyon token ihraç edeceği 22 Temmuz için AXS token kilitlerini açmayı planladı. Yaklaşık 20 milyon dolarlık kilit açılışı dolan arzının %2,96’sını oluşturacak.

Optimism (OP)

Son olarak, 30 Temmuz’da Optimism (OP), çekirdek katılımcıları ve yatırımcıları için 24,16 milyon tokenin kilidini açacak. Tokenlar, dolaşım arzına %3,75 oranında katkıda bulunuyor ve mevcut fiyat üzerinden yaklaşık 29 milyon dolar değerinde.

Bu tarz kilit açılışları iki sebepten düşüşe neden olabilir. İlki kilitsiz token ulaşan yönetimler, topluluk üyeleri satışa yönelebilir. İkincisi diğer yatırımcılar ilk ihtimalin gerçekleşebileceği varsayımıyla satışa yönelir. Her halükârda satılabilecek token miktarının artmış olması normal şartlarda fiyatın düşmesi için iyi bir nedendir. Elbette projeler aynı dönemde büyük duyurular yaparak talebi artırmak suretiyle düşüşü tersine çevirebilir. Geçmişte bu örnekleri de gördük.